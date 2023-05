Zum Monatsbeginn nehmen Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime neue Filme und Serien in ihr Programm auf. Fans der Serie "The Witcher" können sich auf die dritte Staffel freuen. Außerdem erscheint in diesem Monat auch die Fortsetzung eines Action-Krachers mit Chris Hemsworth.

Fantasy- und Mysteryfans kommen im Juni bei Netflix voll auf ihre Kosten. Neben der erfolgreichen "The Witcher"-Serie wird auch die letzte Staffel der Mystery-Serie "Manifest" veröffentlicht. Auch Black-Mirror-Fans dürfen sich freuen. Die sechste Staffel der beliebten Serie soll ebenfalls im Juni erscheinen. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Action-Fans sollten sich den 16. Juni vormerken. Dann erscheint nämlich mit "Tyler Rake: Extraction 2" die langersehnte Fortsetzung des Action-Krachers "Tyler Rake: Extraction" von 2020 mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle.

Neuerscheinungen im Juni auf Netflix

1. Juni: A Beautiful Life (Film), The Days (Miniserie), Wir sind die Millers (Film)

2. Juni: Valeria (Serie, Staffel 3), Vortex (Serie, Staffel 1), Scoop (Serie, Staffel 1), Missed Connections (Film), Rich in Love 2 (Film), Manifest (Serie, Staffel 4.2)

6. Juni: Ordinary Men: The Forgotten Holocaust (Dokumentation), "My little Pony": Make your Mark (Animation)

8. Juni: Noch nie in meinem Leben... (Serie, Staffel 4), Tour de France: Unchained (Dokuserie, Staffel 1), Barracuda Queens (Serie, Staffel 1)

9. Juni: Bloodhounds (Serie, Staffel 1), This World Can't Tear Me Down (Animationsserie, Staffel1), The Playing Card Killer (Dokumentation), Human Ressources (Animationsserie, Staffel 2), Tex Mex Motors (Reality-TV, Staffel 1), You do You (Serie)

14. Juni: Unser blauer Planet II (Dokuserie)

16. Juni: Tyler Rake: Extraction 2 (Film), Black Clover: Sword of the Wizard King (Animation)

21. Juni: madre de alquiler (Serie, Staffel 1)

22. Juni: Let's get divorced (Serie, Staffel 1), Schlafende Hunde (Serie)

23. Juni: The Perfect Find (Film), iNumber Number: Jozi Gold (Film), Through My Window: Accross the Sea (Film)

29. Juni: The Witcher (Serie, Staffel 3), Ooku: The Inner Chambers (Animationsserie), Delete (Serie)

Auch auf Amazon Prime gibt es im Juni einige Neuheiten. Hier eine vorläufige Übersicht.

Neuerscheinungen im Juni auf Amazon Prime: