In der sechsten Woche herrscht beim Bachelor Gefühlschaos bei den Damen. Während einige Kandidatinnen mit ihren inneren Dämonen kämpfen, holt sich Alyssa den nächsten Kuss.

Noch 11 Frauen sind im Rennen um die begehrte Rose von David Jackson. In Folge 6 bei "Der Bachelor" auf RTL gibt es vor allem große Gefühle. So werden beim Gruppendate düstere Geheimnisse enthüllt.

Alyssa nimmt sich was sie will

Beim Einzeldate mit David Jackson will Alyssa nicht warten, dass der Bachelor den ersten Schritt macht und ergreift selbst die Initiative. "Ich mag da nicht lange rumwarten", so die 36-Jährige. Damit beweist Alyssa einmal mehr, dass sie eine gestandene Frau ist, "die sich nimmt, was sie will". Beim ersten Gruppendate der Folge offenbart sie dann ein großes Geheimnis.

Emotionale Zeitreise

Beim Gruppendate wollen David, Alyssa, Angelina und Chiara die Vergangenheit zum Leben erwecken. Dabei kommen vor allem hochemotionale Themen zur Sprache. So spricht David über die Krebserkrankung seiner Schwester, was Chiara zu Tränen rührt, da sie auch in ihrer Familie ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Alyssa vertraut dann dem 32-jährigen Bachelor an, dass sie bereits schwanger gewesen sei, aber das Kind verloren hat. Angelina hingegen berichtet von Mobbing-Attacken in ihrer Kindheit.

Beim Gruppendate mit Alyssa, Angelina und Chiara geht es auf eine emotionale Zeitreise.

Geknickte Stimmung bei Pizzaparty

Beim nächsten Gruppendate geht der Bachelor dann weiter auf Stimmenfang. Bei einer Bootstour mit Xenia, Lisa, Yolanda, Leyla und Rebecca geht es auf Krokodilsuche. Dabei leidet Leyla erneut unter einer Flirt-Blockade. "Wenn ich neben dir sitze, dann kriege ich kein Wort heraus", so die 26-Jährige. Zurück in der Villa stößt David dann auf weiteren Widerstand. Bei vielen Damen ist die Stimmung am Tiefpunkt. Nur Leyla ist nach einem hoffnungsvollen Gespräch mit dem Bachelor in Hochstimmung.

Nur noch elf Frauen kämpfen um das Herz von Bachelor David Jackson. In Folge 6 gab es Offenbarungen und große Emotionen. RTL

Yolanda muss die Koffer packen

In der Nacht der Rosen geht Yolanda leider leer aus. Besonders für Henriette und Chiara trifft der Auszug der 26-Jährigen hart. Sie haben ihre engste Vertraute in der Villa verloren. "Ich habe keine Ahnung, wie ich die harten Tage in der Villa ohne Yolanda durchstehen soll", sagt die in Tränen aufgelöste Chiara.

Yolanda ging bei der Nacht der Rosen leider leer aus. Die 26-Jährige musste die Villa in Folge 6 verlassen. RTL / Frank Fastner

Diese Kandidatinnen bleiben dem Bachelor jetzt noch

Von den anfangs 23 Teilnehmerinnen sind nun nur noch diese 9 dabei: