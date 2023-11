Da staunte wohl auch die Polizei nicht schlecht: Eine Hündin rannte nach einem Unfall der Besitzerin fort. Am nächsten Tag tauchte das Tier auf - an einer Polizeiwache.

Eine entlaufene Hündin ist in Peine bei Hannover allein bei der Polizei aufgetaucht. Mischlingshündin "Fritzi" wurde seit einer Nacht vermisst. Wie die Polizei mitteilte, blieb sie aber unversehrt. Sie hatte sich demnach am Freitagabend von ihrer Halterin losgerissen, als diese einen Unfall hatte.

Vor Schreck weggelaufen

Die 66-Jährige Besitzerin war am Freitag, den 24. November von einem Radfahrer übersehen worden und mit diesem kollidiert. Die Frau stürzte und wurde der Polizeimeldung zufolge dabei leicht verletzt. Ihre Hündin war bei dem Unfall dabei und erschrak so sehr, dass sie sich losriss und das Weite suchte. Anschließend suchten die Halterin, deren Familie sowie Polizisten und Polizistinnen nach "Fritzi". Am nächsten Tag dann die große Überraschung.

Überraschung am nächsten Morgen

Die Hündin schlich laut Mitteilung am Vormittag um eine Polizeiwache. Als sich die Tür öffnete, huschte sie in den Eingangsbereich, wo Beamte sich dann um sie kümmerten. Abgesehen davon, dass sie durchgefroren war, gehe es der Hündin gut, so die Polizei. Kurz danach wurde sie mit ihrer Besitzerin vereint.