Von interessant bis "naja" - auch heuer gibt es auf dem Münchner Oktoberfest wieder ein paar eigentümliche Trachten-Outfits zu bestaunen.

Am Wochenende startet das Münchner Oktoberfest in den Endspurt. Noch bis zum "Tag der Deutschen Einheit" und damit zwei Tage länger als sonst geht das größte Volksfest der Welt. Bisher hat es 3,4 Millionen Besucher angelockt. Das sind nicht nur mehr als im verregneten Vorjahr (drei Millionen), sondern auch mehr als 2019 bei der letzten Wiesn vor der Corona-Pandemie (3,3 Millionen).

Gäste aus aller Welt besuchen das Münchner Oktoberfest mit Fake-Tracht

Unter den Besuchern sind auch wieder mehr Gäste aus dem Ausland: Laut Festleitung kommen sie vor allem aus den USA, Österreich, Italien und Frankreich. Klar, das die kein original bayerisches Dirndl oder Lederhosen im Schrank hängen haben. Doch nur für einen Besuch auf der Wiesn so ein edles - und teures - Zwirn kaufen? Diese Frage stellen sich wohl auch viele Deutsche außerhalb Bayerns, die einmal auf der Theresienwiese in München mitfeiern wollen.

Eigene Interpretation der bayerischen Trachten

Deshalb stellen sich manche ihre ganz eigene Interpretation einer bayerischen Tracht zusammen. Für so manchen Bayern bieten sich daher eher gewöhnungsbedürftige Anblicke, wenn er übers Münchener Oktoberfest bummelt. So auch für die Instagrammerin Allgäu Fehl. Doch nicht nur "Normalos" lassen ihrer Kreativität freien Lauf, wenn es um das richtige Outfit für die Wiesn geht. Auch so mancher Promi peppt das traditionelle bayerische Gewand auf ganz eigene Weise auf. Unsere Bildergalerie zu den eigentümlichsten Wiesenoutfits 2023 seht ihr hier: