Bei Maybrit Illner wird im ZDF diesmal über diese Frage diskutiert: „Hamas zerstören, Zivilisten schützen – Flächenbrand vermeidbar?“ Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung heute am Donnerstag, 26. Oktober.

Maybrit Illner: Gäste heute am Donnerstag, 26. Oktober

Die Gäste von Maybrit Illner heute in der ZDF-Sendung sind:

Joachim Gauck , Bundespräsident a.D.

, Bundespräsident a.D. Düzen Tekkal , Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin

, Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin Christian Mölling , Militärexperte, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der DGAP, Autor u.a „Fragile Sicherheit – Das Ende des Friedens und die neue Konfliktordnung“

, Militärexperte, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der DGAP, Autor u.a „Fragile Sicherheit – Das Ende des Friedens und die neue Konfliktordnung“ Christian Sievers, Moderator ZDF-"heute journal", ehemaliger Leiter des ZDF-Auslands-Studios in Tel Aviv, Nahost-Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Zypern, Autor „Grauzonen: Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten“

Thema und Gäste bei Maybrit Illner heute im ZDF, Stream und Mediathek

Das ZDF gibt bekannt, über welches Thema und mit welchen Gästen heute am Donnerstag bei Maybrit Illner im ZDF, als Livestream und später auch in der ZDF-Mediathek diskutiert wird.

Krieg und Terror im Nahen Osten. Israel will die Hamas zerstören und dennoch so viele Geiseln wie möglich befreien. Dieser Krieg ist komplex und asymmetrisch, und er hat längst eine geopolitische Dimension. Wie groß ist die Gefahr, dass Libanon, Iran und die USA in ihn hineingezogen werden?... Antisemitische Demonstrationen, Gewalt und Hasstiraden gegen Israel gibt es weiter auf Europas Straßen, von Berlin bis Paris. Sind die Gesellschaften noch viel gespaltener als angenommen? Und hat Deutschland nicht nur ein neues Sicherheitsproblem, sondern auch eine neue grundsätzliche Auseinandersetzung um Migration und Freiheit vor sich?

Bundespräsident a.D. Joachim Gauck spricht in der Martinskirche in Memmingen. A. Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Bundespräsident a.D. Joachim Gauck wird am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, Gast bei Maybrit Illner sein. Unter dem Titel „Krieg in Nahost – Gefahr für die Welt?“ diskutieren auch die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, Militärexperte Christian Mölling sowie Christian Sievers, Moderator ZDF-"heute journal" und ehemaliger Leiter des ZDF-Auslands-Studios in Tel Aviv.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 26. Oktober, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen. Anschließend kommt wie üblich Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Mehrere Auszeichnungen für Maybrit Illner

Im Laufe ihrer journalistischen Laufbahn hat Maybrit Illner den einen oder anderen Preis mit nach Hause gebracht. Hier ist eine vom ZDF veröffentliche Liste ihrer Auszeichnungen.