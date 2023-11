Einmal in der Woche talkt Maybrit Illner. Im ZDF-Polit-Talk heute am Donnerstag spricht Illner über den Krieg in Nahost und den Krieg in der Ukraine.

Einmal pro Woche führt Maybrit Illner im ZDF durch ihren gleichnamigen Polittalk. Mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert die Journalistin live aus Berlin das "Thema der Woche".

Bei Maybrit Illner wird im ZDF diesmal über diese Frage diskutiert: „Ukraine und Israel – zwei gefährliche Kriege für die Welt?“ Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung heute am Donnerstag, 2. November.

Maybrit Illner: Gäste heute am Donnerstag, 2. November

Die Gäste von Maybrit Illner heute in der ZDF-Sendung sind:

Dmytro Kuleba , Außenminister der Ukraine

, Außenminister der Ukraine Wolfgang Ischinger , von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

, von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats Daniel Cohn-Bendit , deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen und Europe Écologie-Les Verts

, deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen und Europe Écologie-Les Verts Amira Mohamed Ali (parteilos, ehemals Die Linke), Vorsitzende des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“, ehemalige Fraktionsvorsitzende Die Linke im Deutschen Bundestag

(parteilos, ehemals Die Linke), Vorsitzende des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“, ehemalige Fraktionsvorsitzende Die Linke im Deutschen Bundestag Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Thema und Gäste bei Maybrit Illner heute im ZDF, Stream und Mediathek

Das ZDF gibt bekannt, über welches Thema und mit welchen Gästen heute am Donnerstag bei Maybrit Illner im ZDF, als Livestream und später auch in der ZDF-Mediathek diskutiert wird.

Ukrainekrieg, Wirtschaftskrise oder Klimawandel - es wird kontrovers debattiert und leidenschaftlich um Lösungen gerungen. Intelligent, scharfzüngig und rasant geht es bei "maybrit illner" vor allem um die Frage, was Politik für die Menschen bedeutet.

Auch interessant für dich: Polit-Talk am Donnerstag

Gäste und Thema bei Maybrit Illner

Krieg, Terror, Chaos – nach der Ukraine fordert nun Israel die Solidarität der westlichen Welt. Doch anders als bei der Ukraine findet der Westen für Israel keine gemeinsame Haltung: keine Mehrheit in der UNO, keine Einigkeit in der EU. Was Wladimir Putin mit seinem Ukrainekrieg nicht wirklich gelang, gelingt nun der Hamas und ihren Partnern: die Spaltung vor allem Europas.

BSW-Vereinsvorsitzende Amira Mohamed Ali heute bei Maybrit Illner

Deutschland sucht dabei nach seiner Rolle. Israel will es vollumfänglich unterstützen, enthält sich aber im entscheidenden Moment bei der UN. Der Ukraine will es weiterhelfen, misstraut ihr aber immer noch bei einzelnen Waffensystemen.

Erleben wir das Ende der bisherigen Weltordnung? Ist der Westen stark genug, gegen das, was viele eine neue „Achse des Bösen“ nennen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit sowie die neue BSW-Vereinsvorsitzende Amira Mohamed Ali und Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 2. November, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen. Anschließend kommt wie üblich Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Mehrere Auszeichnungen für Maybrit Illner

Im Laufe ihrer journalistischen Laufbahn hat Maybrit Illner den einen oder anderen Preis mit nach Hause gebracht. Hier ist eine vom ZDF veröffentliche Liste ihrer Auszeichnungen.

Hanns-Joachim Friedrichs-Preis (mit Gabi Bauer und Sandra Maischberger) im Jahr 2000

Hans Klein-Preis (2001)

Bambi (2002)

Deutscher Fernsehpreis "Beste Informationssendung/Beste Moderation Information" für das TV-Duell gemeinsam mit Sabine Christiansen (2002)

Bayerischer Fernsehpreis (2003)

Deutscher Fernsehpreis "Beste Informationssendung/Beste Moderation Information" für "Berlin Mitte" (2004)

"TV-Journalistin des Jahres - Goldener Prometheus" von der Fachzeitschrift V.I.S.D.P. - die Auszeichnung für "die beste politische Talkshow im Wahljahr 2005" (2005)

Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik (2006)

Bambi (2007)

Goldene Kamera - Kategorie: "Beste Information" (2009)