Maybrit Illner und Gäste diskutieren heute (29.6.) wieder über ein aktuelles Thema. Hier gibt's alle Infos zur aktuellen Sendung.

Bei Maybrit Illner geht es heute im ZDF um den Ukraine-Krieg. Gäste diskutieren über die Frage "Machtkampf in Moskau – Gefahr oder Hoffnung?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 29. Juni.

Maybrit Illner: Gäste heute am 29. Juni

Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

Franziska Davies, Osteuropa-Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Schwerpunkt moderne Geschichte Russlands, der Ukraine und Polens

Johannes Varwick, Professor für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg

Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München

Katrin Eigendorf, ZDF-Auslandsreporterin

Ben Hodges, Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Russland stand am Rande eines Bürgerkriegs, dass räumte Präsident Putin selbst ein. Der abgebrochene Söldner-Marsch auf Moskau hat Hoffnungen und Befürchtungen geweckt. Kann das System Putin schneller einstürzen, als viele dachten und bringt das die Ukraine einem Sieg näher?

Ihr Präsident Selenskyj ist mehr denn je davon überzeugt. Oder wird der russische Präsident jetzt ein noch gefährlicherer, unberechenbarerer Gegner, noch rücksichtsloser nach innen und außen? Sollte Putin wirklich stürzen, wäre die Gefahr für die Ukraine und den Westen dann gebannt? Muss man einen Bürgerkrieg fürchten – in einem Land mit Atomwaffen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, die Osteuropahistorikerin Franziska Davies, der Politikwissenschaftler Johannes Varwick, Frank Sauer, Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr München, und die ZDF-Auslandsreporterin Katrin Eigendorf sowie Generalleutnant a.D. Ben Hodges.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 29. Juni, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

