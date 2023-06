Maybrit Illner und Gäste diskutieren heute (22.6.) wieder über ein aktuelles Thema. Hier gibt's alle Infos zur aktuellen Sendung.

Maybrit Illner: Gäste heute am 22. Juni

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert

CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann

Journalistin Julia Friedrichs

Makroökonom Daniel Stelter

britischer Wirtschaftshistoriker Adam Tooze

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Energie und Lebensmittel – wie Blei liegt die hohe Inflation über dem Land. Die Reallöhne sind niedriger als 2015. Reales Vermögen wird vernichtet. Kaufkraftverlust führt zu Kaufzurückhaltung. Die Zinswende der EZB soll die Inflation bekämpfen – belastet nun aber Wirtschaft wie Konsumenten.

Europas größte Volkswirtschaft steckt in einer sogenannten technischen Rezession. Experten warnen davor, dass der ehemalige Exportweltmeister zu einem Entwicklungsland schrumpfe. Die KfW kommt zu dem bitteren Befund: „Über 70 Jahre lang konnte wirtschaftliches Wachstum in Deutschland als sicher gelten. Diese Zeiten sind vorbei.“

Wie dramatisch ist die Lage? Was hilft Bürgern in der Not? Welche Unterstützung können Unternehmen erwarten? Braucht es höhere Löhne, niedrigere Steuern, mehr Subventionen? Kann der Industrietanker Deutschland die Wende?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann, Journalistin Julia Friedrichs, Makroökonom Daniel Stelter und der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 22. Juni, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Nach Maybrit Illner kommt der Talk mit Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg Pincus-Man.