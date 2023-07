Letzte Sendung vor der Sommerpause. Darum geht es heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF-Polt-Talk.

Bei Maybrit Illner wird heute im ZDF über diese Frage diskutiert: "Freiheit nur für meine Meinung – müssen wir wieder streiten lernen?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 20. Juli.

Maybrit Illner: Gäste heute am 20. Juli

Hape Kerkeling (Entertainer und Autor)

Leonie Plaar (Queere Influencerin, Journalistin und "Frau Löwenherz" auf TikTok und Instagram)

Julian Nida-Rümelin (Philosoph, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats)

Düzen Tekkal (Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin)

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Gendern, canceln, Wokeness: „Alte weiße Männer“ im Kulturkampf mit der Generation Z – Linksliberale, städtische Akademiker mit Menschen, die sich selbst normal nennen. Die Gesellschaft scheint gespalten – im Denken und im Reden. Statt offenem Gespräch herrscht viel offene Feindseligkeit.

Welche Begriffe sind umstritten? Wie spricht und schreibt man geschlechtergerecht? Worüber darf man lachen und worüber nicht? Mit wem und vor allem wie lohnt sich das Streiten? Wer darf sich wozu äußern? Wie viel Rücksicht und Vorsicht nutzt dem demokratischen Diskurs und wie viel schadet ihm?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Entertainer und Autor Hape Kerkeling, die Politikwissenschaftlerin Düzen Tekkal, die queere Influencerin Leonie „Löwenherz“ Plaar und der Philosoph Julian Nida-Rümelin.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 20. Juli, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Nach Maybrit Illner kommt der Talk mit Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.