Bei Maybrit Illner wird heute im ZDF über diese Frage diskutiert: "Sicherheit für die Ukraine – NATO stärken, Russland provozieren?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 13. Juli.

Maybrit Illner: Gäste heute am 13. Juli

Alexander Graf Lambsdorff (FDP, designierter deutsche Botschafter in Moskau)

Roderich Kiesewetter (CDU-Außenpolitiker, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a. D. der Bundeswehr)

Alexander Gauland (AfD-Ehrenvorsitzender)

Melanie Amann (Mitglied Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro Der Spiegel)

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Die NATO wird noch einmal größer. Nach Finnland hat nun auch Schweden grünes Licht. Das Verteidigungsbündnis verspricht seinen Mitgliedern Sicherheit – auch vor Russland. Auf diese Sicherheit muss die Ukraine erst einmal verzichten.

Wie das Land in Zukunft vor der Aggression des russischen Nachbars geschützt werden kann, hat der Gipfel von Vilnius offengelassen. Solange die Ukraine aber kämpft, wird sie vom Westen mit mehr und neuen Waffen unterstützt, aus den USA sogar mit Streubomben. Russland betrachtet dies und die Erweiterung der NATO als massive Eskalation und droht.

Welche Entscheidungen bringen Sicherheit für die Ukraine und einen Frieden in Reichweite? Wie stark und einig ist die NATO?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der designierte deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, AfD-Ehrenvorsitzender Alexander Gauland und die Spiegel-Journalistin Melanie Amann.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 13. Juli, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Nach Maybrit Illner kommt der Talk mit Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.