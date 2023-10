Einmal in der Woche talkt Maybrit Illner. Im ZDF-Polit-Talk heute am Donnerstag spricht Illner über den Terror-Angriff auf Israel - mit diesen Gästen.

Einmal pro Woche führt Maybrit Illner im ZDF durch ihren gleichnamigen Polittalk. Mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert die Journalistin live aus Berlin das "Thema der Woche".

Bei Maybrit Illner wird im ZDF diesmal über diese Frage diskutiert: „Terror-Angriff auf Israel – uneingeschränkte Solidarität?“ Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung heute am Donnerstag, 12. Oktober.

Maybrit Illner: Gäste heute am Donnerstag, 12. Oktober

Die Gäste von Maybrit Illner heute sind:

im Einzelgespräch: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B90/Die Grünen)

(B90/Die Grünen) Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)

(Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender) Armin Laschet (Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ehemaliger CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, u.a. Vorsitzender des Abraham Accords Insititute, Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration)

(Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ehemaliger CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, u.a. Vorsitzender des Abraham Accords Insititute, Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration) Souad Mekhennet (Korrespondentin für internationale Sicherheit der „Washington Post“, Buchautorin u.a. „Nur wenn du allein kommst: Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad“, deutsche Journalistin, Tochter türkisch-marokkanischer Eltern)

(Korrespondentin für internationale Sicherheit der „Washington Post“, Buchautorin u.a. „Nur wenn du allein kommst: Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad“, deutsche Journalistin, Tochter türkisch-marokkanischer Eltern) Meron Mendel (Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences, er forscht u.a. zur Gegenwart des Antisemitismus und zur Zukunft der Erinnerungskultur, in Israel geboren)

(Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences, er forscht u.a. zur Gegenwart des Antisemitismus und zur Zukunft der Erinnerungskultur, in Israel geboren) Peter Neumann (Terrorismusforscher, Professor für Sicherheitsstudien vom King's College in London)

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Das ZDF gibt bekannt, über welches Thema und mit wem heute bei Maybrit Illner diskutiert wird.

Überraschungs-Angriff der palästinensischen Terrormiliz Hamas auf Israel. Über 1000 Menschen werden ermordet und über 100 durch die Terroristen in den Gazastreifen entführt. Israel ruft den Kriegszustand aus. Entsetzen über das Massaker in der Welt, zugleich Jubel unter Muslimen – auch in Deutschland. Zu Gast bei Maybrit Illner ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B90/Die Grünen).

Die Politik erklärt ihre Solidarität mit Israel. Aber wie genau kann und muss die jetzt aussehen? Israels Militär will dem Terror aus dem Gaza-Streifen ein Ende machen. Was wird aus den Geiseln? Wie viele Menschen werden noch sterben? Werden sich die Kämpfe zu einem großen Krieg auswachsen, der den ganzen Nahen Osten erfasst?

Bei Maybrit Illner diskutieren auch Grünen-Chef Omid Nouripour, CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, sowie Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Terrorismusforscher Peter Neumann und die Korrespondentin für internationale Sicherheit der „Washington Post“, Souad Mekhennet.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 12. Oktober, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Mehrere Auszeichnungen für Maybrit Illner

