Das könnte spannend und unterhaltsamen werden heute Abend: Darum geht es heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF-Polt-Talk am Donnerstag.

Bei Maybrit Illner wird heute im ZDF über diese Frage diskutiert: "Ampel in der Krise – kein Plan, kein Geld, kein Vertrauen?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 7. September

Maybrit Illner: Gäste heute am 7. September

Dreimal L - drei hochkarätige Gäste heute bei Maybrit Illner fangen mit L an.

Christian Lindner (Bundesfinanzminister und FDP-Chef)

Ricarda Lang (Parteivorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)

Carsten Linnenmann (CDU-Generalsekretär)

Verena Bentele (VdK-Präsidentin)

Eva Quadbeck (Chefredakteurin Redaktions-Netzwerk Deutschland)

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Harte Fakten für die Ampel: 81 Prozent der Deutschen sind mit der Regierung unzufrieden. Das Drama ums Heizungsgesetz und die Kindergrundsicherung, Inflation, Energiepreise, Rezession – zur Hälfte der Legislatur sind die Koalitionäre zerstritten, erschöpft und planlos. Mit Milliarden- Ausgaben sollen irgendwie alle Probleme ein bisschen gelöst werden und das auch dank Schattenhaushalten und Sonder-Fonds. Der Bundesrechnungshof hält die Verrenkungen für verfassungswidrig. Das scheint der Ampel egal.

Gibt diese Regierung zu viel Geld aus, oder zu wenig? Für die falschen Projekte? Kommt am Ende das Geld bei denen an, die es wirklich benötigen? Hilft es dem Bürger? Hilft es der Industrie? Oder werden nur Schulden versteckt und Probleme vergrößert?

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 7. September, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Nach Maybrit Illner kommt der Talk mit Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.