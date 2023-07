Maybrit Illner und Gäste diskutieren heute (6.7.) wieder über ein aktuelles Thema. Hier gibt's alle Infos zur aktuellen Sendung.

Maybrit Illner: Gäste heute am 6. Juli

Ricarda Lang, Grünen-Parteivorsitzende

Alexander Dobrindt, Vorsitzender CSU-Landesgruppe im Bundestag

Yasmin Fahimi, DGB-Chefin

Ulrike Malemendier, "Wirtschaftsweise"

Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin Welt am Sonntag

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Auf den letzten Drücker versucht(e) die Ampel-Regierung noch vor der Sommerpause Fakten zu schaffen: Haushalt, Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung. Vieles gut gemeint, aber auch gut gemacht?

Verunsicherung beim Bürger, Frust bei der Wirtschaft. Beim Wachstum ist Deutschland nur auf Platz 17, das Land erlebt eine Rezession, aber der Kanzler beschwört unverdrossen ein „grünes Wirtschaftswunder“. Wachstum oder Wohlstandsverlust – welche Entscheidungen fallen jetzt?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, DGB-Chefin Yasmin Fahimi, „Wirtschaftsweise“ Ulrike Malemendier und die „Welt am Sonntag“-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 6. Juli, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.