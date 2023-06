Maybrit Illner und Gäste diskutieren heute (8.6.) wieder über ein aktuelles Thema. Wer ist bei Illner zu Gast? Um was geht es? Hier alle Infos zur aktuellen Sendung.

Bei Maybrit Illner geht es heute im ZDF um den Ukraine-Krieg. Fünf Gäste diskutieren über die Frage "Mit allen Mitteln – neue Dimension im Ukraine-Krieg?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam).

Maybrit Illner: Gäste heute am 8. Juni

Omid Nouripour (B‘90/Die Grünen), Parteivorsitzender

Claus Kleber, ehemaliger ZDF-Moderator, Autor und Dokumentarfilmer u.a. „Putins Tabubruch – Die neue Angst vor der Bombe“

Liana Fix, Russland- und Osteuropaexpertin vom Council on Foreign Relations (CFR) Washington DC

Christian Mölling, Militärexperte, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

Sabine Adler, langjährige Moskau-Korrespondentin „Deutschlandfunk“, Autorin u. a. „Die Ukraine und wir: Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft“

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Der Kachowka Staudamm in der Ukraine wurde gesprengt – Bundeskanzler Scholz sieht darin eine „neue Dimension“ des Krieges.

Was bedeutet diese Zerstörung für die Menschen in der Region und für die Gegenoffensive der Ukraine – mit welcher Strategie wird Kiew jetzt vorgehen? Wie kommen dabei westliche Waffen zum Einsatz? Die Ukraine schickt offenbar auch Panzer an die russische Grenze, es gibt Drohnen-Angriffe und Eroberungen von Ortschaften auf russischem Gebiet. Wie stehen die Verbündeten zu solchen „Grenzüberschreitungen“? Und was bedeutet das alles für den Kriegsverlauf? Darüber wollen Illner und Gäste diskutieren.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 8. Juni, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg Pincus-Manager René Obermann verheiratet.