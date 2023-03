Maybrit Illner erwartet heute am Donnerstag, 9.3.23, fünf Gäste im ZDF. Hier gibt's alle Infos zu Thema, Uhrzeit und Wiederholung in der Mediathek.

Maybrit Illner ist eine bekannte deutsche Journalistin und Moderatorin, die sich auf politische Themen spezialisiert hat. Seit 2007 moderiert sie ihre eigene Talkshow namens "maybrit illner" im ZDF. Dort begrüßt Maybrit Illner heute politische Gäste aus verschiedenen Bereichen und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen.

So auch heute am Donnerstag, 9. März 2023, um 22.15 Uhr. Thema heute: "Spielball der Weltmächte – kommt die Ukraine-Hilfe zu spät?"

Die Gäste bei Maybrit Illner heute

Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen, seit 2014 Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

Norbert Röttgen (CDU, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender)

Peter R. Neumann (Professor für Sicherheitsstudien am King's College London)

Felix Lee (Autor und Journalist, u.a. „China.Table“, früherer China-Korrespondent der taz)

Sabine Adler (langjährige Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Autorin u. a. „Die Ukraine und wir: Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft“)

Nicht nur die Lage in der Ukraine rund um Bachmut spitzt sich bedrohlich zu. Es mangelt vor allen Dingen an neuer Munition. Auch die Spekulationen darüber, wer die Nordstream-Pipelines zerstört hat, könnten den Konflikt der Weltmächte verschärfen.

Erreichen Waffen und Munition die Ukraine überhaupt noch rechtzeitig? Was bedeutet das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China für einen möglichen Friedensprozess? Wie lange hält das Bündnis der Ukraine-Unterstützer noch?

Maybrit Illner heute in der Mediathek und live im ZDF

"maybrit illner" mit dem Thema "Spielball der Weltmächte – kommt die Ukraine-Hilfe zu spät" kommt am Donnerstag, 9. März 2023, um 22.15 Uhr im ZDF.

Ab nachts ist die Sendung von Maybrit Illner auch abrufbar online als Stream in der ZDF-Mediathek.

Maybrit Illner und ihr Ehemann Rene Obermann

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Seit 2010 ist sie in zweiter Ehe mit dem Manager René Obermann verheiratet. Obermann war zwischen 2006 und 2013 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Von 1988 bis 2007 war Maybrit Illner mit Michael Illner verheiratet. Maybrit Illner hat keine Kinder.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten und angesehensten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten