Maybrit Illner erwartet heute am Donnerstag, 2.3.23, fünf Gäste im ZDF. Hier gibt's alle Infos zu Thema, Uhrzeit und Wiederholung in der Mediathek.

Maybrit Illner ist eine bekannte deutsche Journalistin und Moderatorin, die sich auf politische Themen spezialisiert hat. Seit 2007 moderiert sie ihre eigene Talkshow namens "maybrit illner" im ZDF. Dort begrüßt Maybrit Illner heute politische Gäste aus verschiedenen Bereichen und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen.

So auch heute am Donnerstag, 2. März 2023, um 22.15 Uhr. Thema heute: "Friedensverhandlungen jetzt – naiv oder notwendig?"

Die Gäste bei Maybrit Illner heute

Lars Klingbeil (SPD-Vorsitzender)

Amira Mohamed Ali (Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag)

Marina Wiesbrand (Publizistin und Grünen-Parteimitglied, Deutsch-Ukrainerin)

Prof. Nicole Deitelhoff (Konfliktforscherin)

Wolfgang Ischinger (Vorsitzender Münchner Sicherheitskonferenz)

Frieden für die Ukraine, das wollen alle. Aber wie? Auf der einen Demonstration werden mehr Waffen gefordert, auf der anderen weniger. Verhandeln jetzt! Sagen die einen. Verhandeln mit wem und worüber? Das fragen die anderen. Der Moment „für eine Friedensperspektive muss erst noch entstehen“, sagte Kanzler Olaf Scholz in der vergangenen Woche im Interview mit Maybrit Illner.

Wann wird es so weit sein? Kann man diesen Moment auch verpassen? Würde ein Vermittler helfen? China, Brasilien oder die Türkei? Und selbst wenn dieser Krieg endet, wäre damit schon ein stabiler Frieden erreicht?

Maybrit Illner heute in der Mediathek und live im ZDF

"maybrit illner" mit dem Thema "Friedensverhandlungen jetzt – naiv oder notwendig?" am Donnerstag, 2. März 2023, um 22:15 Uhr im ZDF.

Ab nachts ist die Sendung von Maybrit Illner auch abrufbar online als Stream in der ZDF-Mediathek.

Maybrit Illner und ihr Ehemann Rene Obermann

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Seit 2010 ist sie in zweiter Ehe mit dem Manager René Obermann verheiratet. Obermann war zwischen 2006 und 2013 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Von 1988 bis 2007 war Maybrit Illner mit Michael Illner verheiratet. Maybrit Illner hat keine Kinder.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten und angesehensten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten