Sportlich ging die Fußballsaison für den gebürtigen Memminger Mario Götze eher durchmischt zu Ende. Privat kann der Eintracht-Profi aber auf spannende Wochen blicken.

Mit Eintracht Frankfurt hat der gebürtige Memminger Mario Götze (30) die Bundesliga-Saison 2022/2023 auf einem durchwachsenen 7. Tabellenplatz beendet. Im DFB-Pokal erreichte die Eintracht zwar das Finale, musste sich dann aber RB Leipzig geschlagen geben - und dass, obwohl die Hessen bis zur 70. Spielminute alle Möglichkeiten hatten. Ein durchwachsenes Ende der Saison für den Torschützen zum Weltmeistertitel 2014. Doch was sportlich durchaus ausbaufähig wirkt, könnte privat gar nicht besser laufen. Der Grund: Mario Götze und Ehefrau Ann-Kathrin (33) erwarten Nachwuchs.

Mario und Ann-Kathrin Götze erwarten zweites Kind

2020 haben Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel ihr ersten Kind bekommen. Sohn Rome wurde am 5. Juni geboren - etwa ein Jahr nach der Hochzeit. Nach der Geburt ihres Sohnes dürfen sich Mario und Ann-Kathrin Götze nun auf ihr zweites Kind freuen. Die Schwangerschaft hatten beide im Mai dieses Jahres bekannt gegeben und sogar Götzes Verein gratulierte via twitter.

Erste Babybauch-Fotos: Ann-Kathrin Götze postet Schwangerschaftsbilder

Jetzt gibt es weitere Eindrücke von der Schwangerschaft. Mario Götzes Ehefrau Ann-Kathrin postete gleich zwei Fotos ihres Babybauchs auf Instagram. Im ersten Post zeigte sich die 33-Jährige in einem hautengen Kleid das Papa Mario gleich mit zwei weißen Herzen kommentierte.

Allgäuer Fußballprofi Mario Götze wird erneut Papa

Offensichtlich feiert die 33-Jährige ihre erneute Schwangerschaft, denn nur kurze Zeit später veröffentlichte die Influencerin nämlich ein zweites Schwangerschaftsfoto. Dabei zeigte sie sich bauchfrei in einem rosafarbenem Sommer-Outfit.

Das ist Fußballprofi Mario Götze

Mario Götze wurde am 3. Juni 1992 in Memmingen geboren. Im Alter von drei Jahren begann Götze mit dem Fußballspielen beim SC Ronsberg. Nach einem Umzug setzte er seine Fußball-Ausbildung beim FC Eintracht Hombruch fort und wechselte dann in die Jugend zu Borussia Dortmund. Als Profi spielte Götze von 2009 bis 2013 für die Borussia und wechselte dann für drei Jahre zum FC Bayern München. Von dort aus ging es für den Memminger zurück nach Dortmund. Es folgte ein Wechsel zu PSV Eindhoven. Seit 2022 läuft Mario Götze für die Frankfurter Eintracht auf. 2014 wurde er zudem Fußball-Weltmeister und schoß Deutschland im Finalspiel zum WM-Titel. Der 30-Jährige hat zwei Brüder. Fabian Götze spielte zuletzt für die SpVgg Unterhaching, der jüngere Bruder Felix ist derzeit beim FC Augsburg unter Vertrag und war zuletzt an Rot-Weiß Essen ausgeliehen. Seit 2012 ist Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin (geborene Brömmel) liiert.