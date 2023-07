Sie trinken, sie wollen feiern und dann gibt es Schläge. Erneut gab es auf Mallorca brutale Türsteher-Gewalt gegen Partygäste.

Haben Mallorcas Party-Clubs ein Gewaltproblem? Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, hat die Polizei nun zwei Türsteher festgenommen. Die beiden sollen drei Gäste brutal zusammengeschlagen haben.

Brutale Attacke auf Urlauber: Touristen in Magaluf betroffen

Der Vorfall um die brutalen Türsteher hat sich bereits am 11. Juli dieses Jahres in einem Club in Magaluf ereignet, so die dpa weiter. Sicherheitskameras hätten die Gewalttat aufgenommen. Worum es bei dem Streit ging ist wohl noch unklar. Sicher ist jedoch, dass es sich bei den Gewaltopfern um drei Urlauber handelt. Die genaue Herkunft ist nicht bekannt.

Türsteher tritt bewusstloses Opfer mehrfach gegen den Kopf

Auf dem Videomaterial sei zu sehen, wie einer der Türsteher auf einen am Boden liegenden und bereits bewusstlosen Gast eintritt, so die dpa weiter. Mehrfach trifft der Türsteher gegen den Kopf seines Opfers. Während dieser Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurden ein weiterer Mann und eine Frau leicht verletzt.

Nach brutaler Türsteher-Attacke auf "Malle" - Ein Clubmitarbeiter in U-Haft

Die Polizei habe zwei Türsteher des Clubs in Magaluf festgenommen. Gegen einen der Männer erließ ein Richter Haftbefehl. Der brutale Türsteher sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sein Kollege ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Auf Mallorca sollen sich Angriffe von Türstehern auf Touristen zuletzt gehäuft haben. Besonderer Schwerpunkt sei dabei der Ballermann.

Magaluf besonders bei Briten beliebt

Die spanische Baleareninsel Mallorca gehört zu den beliebtesten Ferienorten Europas. Menschen aus vielen verschiedenen Ländern verbringen hier ihren Urlaub. Besonders beliebt bei deutschen Partyurlaubern ist die Ortschaft S'Arenal. Die Ortschaft Magaluf ist dagegen bei Partytouristen aus Großbrittannien sehr populär.