Der ARD-Talk "maischberger" feiert 20. Geburtstag und viele gratulieren. Und Sandra Maischbergers Sommerpause ist auch vorbei - fast.

Die ARD und der federführende WDR gratulieren Sandra Maischberger und Team zum 20. Geburtstag ihrer Talksendung im Ersten. Beide setzen auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit der vielfach ausgezeichneten Journalistin und ihrem Format „maischberger“ – dem Talk für Themenvielfalt und Tiefgang.

In diesem Jahr diskutierte Sandra Maischberger bisher mehr als 200 Themen, im Schnitt sechs pro Sendung – mal in der Runde, mal mit zwei Gästen, mal im Einzelinterview.

Maischberger schafft besondere Gesprächsatmosphäre

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: „Sandra Maischberger hat das Talent, eine ganz besondere Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Sie fragt auf charmante Art hartnäckig nach, bleibt immer sachlich, kommt den Gästen und ihren Geschichten aber auch persönlich näher. Ein Erfolgsrezept für den politischen Talk unter der Woche am späteren Abend im Ersten.“

Eine positive Bilanz zieht auch Sandra Maischberger selbst: „Als wir 2003 mit der Sendung begonnen haben, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie 20 Jahre und länger laufen würde. Mich macht das sehr glücklich und auch stolz“, sagt die Moderatorin.

Maischberger ab Mittwoch wieder im Ersten

Sandra Maischberger begrüßt in der ARD zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's am kommenden Mittwoch, 13. September, an dem gewohnten ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen. Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga übernimmt Ende des Jahres den Sendeplatz am Sonntagabend von Anne Will. Will möchte sich neuen Projekten widmen

Caren Miosga ist dienstälteste Tagesthemen-Moderatorin

Caren Miosga ist seit September 2022 die dienstälteste Moderatorin in der Geschichte der "Tagesthemen". Damit übertraf sie den Moderatoren Ulrich Wickert, der mit ihr 15 Jahre und zwei Monate lang die Sendung moderiert hatte.

Caren Miosga übernimmt den Polittalk von Anne Will ab Ende des Jahres am Sonntagabend in der ARD. picture alliance/dpa | Henning Kaiser

2017 erhielt die 54-Jährige mit ihren Kollegen Peter Kloeppel und Marietta Slomka die Goldene Kamera in der Kategorie "beste Information" für die drei Sendungen "Tagesthemen", "heute-journal" und "RTL Aktuell". 2021 wurde sie mit dem Grimme-Preis als "Besondere Ehrung" des deutschen Volkshochschul-Verbandes ausgezeichnet. Miosga ist mit einem Pathologen verheiratet und hat zwei Töchter.