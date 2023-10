Im Talk "maischberger" spricht Sandra Maischberger heute mit ihren Gästen auch über den Hamas-Angriff auf Israel. Alle Infos zur Sendung gibt's hier.

Sandra Maischberger begrüßt in der ARD zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's am Dienstag, 17. Oktober, an dem ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni.

Das sind die Gäste heute am Dienstag bei Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt heute diese Gäste in ihrer Sendung:

Carlo Masala (Militärexperte)

Bernie Sanders (US-Senator)

Marcel Reif (Journalist und Moderator)

Katharina Hamberger (Deutschlandfunk)

Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Die israelische Gegenoffensive in Gaza läuft. Hundertausende Palästinenser sind auf der Flucht. Was geschieht mit den israelischen Geiseln? Kann die Hamas militärisch besiegt werden? Wie lässt sich eine weitere Eskalation im Nahen Osten stoppen? Im Studio der Militärexperte und Professor an der Universität der Bundeswehr München Carlo Masala.

Seit 40 Jahren bringt er mit seinen Reformideen Unruhe in die US-Politik, zwei Mal stand er knapp vor der Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten. Über die Rolle der USA im Ukrainekrieg, einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump und warum er seinen ehemaligen Konkurrenten Joe Biden unterstützt, spricht der Senator des US-Bundesstaates Vermont Bernie Sanders.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Sportjournalist und Moderator Marcel Reif, die Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.