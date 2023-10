Im Talk "maischberger" spricht Sandra Maischberger heute mit ihren Gästen auch über die Herausforderungen der Ampelregierung. Alle Infos hier.

Sandra Maischberger begrüßt in der ARD zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's am Mittwoch, 11. Oktober, an dem ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni.

Das sind die Gäste heute am Mittwoch bei Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt heute diese Gäste in ihrer Sendung:

Robert Habeck, Bündnis 90 / Grüne (Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister)

Urban Priol (Kabarettist)

Helene Bubrowski (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Terror gegen Israel und Krieg in der Ukraine, Energiewende und Wirtschaftskrise – die Ampelregierung steht vor großen Herausforderungen. Welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Weltpolitik einnehmen? Wie will die Koalition die Wirtschaft wieder ankurbeln? Waren die Landtagswahlen eine Quittung für die grüne Energie- und Klimapolitik? Fragen an den Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen).

«Wir brauchen dringend mehr Fach- und Arbeitskräfte», sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Jonas Walzberg

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Kabarettist Urban Priol, die politische Korrespondentin der FAZ Helene Bubrowski und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.

