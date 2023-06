Heute heißt es wieder "maischberger" im Ersten. Los geht's am Diestag bei Sandra Maischberger um 22.50 Uhr mit diesen Themen und diesen Gästen.

Sandra Maischberger

Sandra Maischberger: Gäste am Dienstag, 20.6.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Außen- und Verteidigungspolitikerin)

Felix Lee (Journalist und China-Experte)

Andreas Kieling (Tierfilmer)

Anja Kohl (Moderatorin „Börse vor acht")

Gabor Steingart (Media Pioneer)

Eva Schulz (Moderatorin und Journalistin)

"maischberger" am Dienstag: Thema und Gäste der Sendung

Am geht es im Gespräch mit der Vorsitzenden des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) über den Umgang der Bundesregierung mit China.

Schwierige Gespräche in Berlin: Die Bundesregierung empfängt Chinas Ministerpräsidenten LI Qiang und sein Kabinett zu Regierungskonsultationen. Wie sollte Deutschland umgehen mit der Großmacht? Kann China im Ukraine-Krieg Frieden stiften? Darüber sprechen die Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der China-Experte Felix Lee.

Vor wenigen Wochen überlebte Deutschlands bekanntester Tierfilmer in Rumänien schwer verletzt einen Bärenangriff. Warum das Tier keine Schuld trifft, was er in Jahrzehnten in der Wildnis gelernt hat und wie der Mensch den Zugang zur Natur wiederfinden kann – im Studio der Filmemacher Andreas Kieling.

Es erklären, kommentieren und diskutieren die ARD-Börsenexpertin Anja Kohl, der Herausgeber des Pioneer Briefing Gabor Steingart und die ARD-Moderatorin und Journalistin Eva Schulz.

"maischberger": Sendezeiten im TV und in der Mediathek

Gezeigt wird der Talk mit Sandra Maischberger am Dienstag um 22.50 Uhr. 25 Minuten später (Beginn: 23.15 Uhr) beginnt der Talk von Kollege Markus Lanz im ZDF.

Wiederholt wird Maischberger auch:

21.6.23, 20.15 Uhr, tagesschau24

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Ab heute Nacht gibt es " maischberger " zudem in der ARD-Mediathek.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.