Im ARD-Talk "maischberger" diskutieren Sandra Maischberger und Gäste heute am Dienstag über diese Themen im Ersten. Hier gibt's alle Infos.

Sandra Maischberger begrüßt in der ARD zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's am Dienstag, 19. September, an dem gewohnten ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen. Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga übernimmt Ende des Jahres den Sendeplatz am Sonntagabend von Anne Will. Will möchte sich neuen Projekten widmen.

Caren Miosga ist dienstälteste Tagesthemen-Moderatorin

Caren Miosga ist seit September 2022 die dienstälteste Moderatorin in der Geschichte der "Tagesthemen". Damit übertraf sie den Moderatoren Ulrich Wickert, der mit ihr 15 Jahre und zwei Monate lang die Sendung moderiert hatte.

Caren Miosga übernimmt den Polittalk von Anne Will ab Ende des Jahres am Sonntagabend in der ARD. picture alliance/dpa | Henning Kaiser

2017 erhielt die 54-Jährige mit ihren Kollegen Peter Kloeppel und Marietta Slomka die Goldene Kamera in der Kategorie "beste Information" für die drei Sendungen "Tagesthemen", "heute-journal" und "RTL Aktuell". 2021 wurde sie mit dem Grimme-Preis als "Besondere Ehrung" des deutschen Volkshochschul-Verbandes ausgezeichnet. Miosga ist mit einem Pathologen verheiratet und hat zwei Töchter.

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Flüchtlingskrise auf der italienischen Insel Lampedusa, Länder und Kommunen in Deutschland am Limit: Braucht es einen neuen Kurs in der Migrationspolitik? Und: Wie kommt Deutschland aus der Konjunkturkrise? Kann die Ampel-Regierung das Land wieder auf Erfolgskurs bringen?

Im Streitgespräch die Generalsekretäre von SPD und CDU, Kevin Kühnert und Carsten Linnemann.

Seit mehr als anderthalb Jahren beschäftigt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch die Deutschen – auch auf höchst persönliche Weise. Über die berührende Geschichte seiner Mutter Aenne, die vier Brüder im Zweiten Weltkrieg verlor, spricht der Moderator und Journalist Reinhold Beckmann.

Das sind die Gäste heute am Dienstag bei Maischberger

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Redakteurin von Zeit Online Yasmine M’Barek und der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer.