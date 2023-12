Bei "maischberger" begrüßt Sandra Maischberger heute Abend auch SPD-Chef Lars Klingbeil im Studio. Alle Infos zur Sendung gibt es hier.

Sandra Maischberger ist heute wieder auf Sendung. Sie begrüßt zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste bei "maischberger" sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Gestern am Dienstag musste Maischberger dem Fußball weichen. Heute nicht. Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's heute am Mittwoch, 6. Dezember 2023, auf dem ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni.

Das sind die Gäste heute am Mittwoch bei Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt heute am Mittwoch diese Gäste in ihrer Sendung:

Lars Klingbeil, SPD (Parteivorsitzender)

Frederik Pleitgen, Kriegsreporter (CNN-Journalist)

Oliver Kalkofe, Comedian

Julie Kurz, ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio

Helene Bubrowski, Korrespondentin in Berlin für die FAZ.

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Heftiger Streit ums Geld: Die Ampelkoalition ringt um den Haushalt 2024. Die Fronten zwischen SPD, Grünen und FDP sind verhärtet, eine Lösung nicht in Sicht. Findet die Bundesregierung einen Ausweg aus ihrer bislang größten Krise? Im Studio SPD-Parteichef Lars Klingbeil.

Krieg in der Ukraine: Das Land steht vor dem nächsten Kriegswinter. Die Offensive stockt und Präsident Wolodymyr Selenskyj steht in der Kritik. Wird die Ukraine kriegsmüde? Wie ist die Lage an der Front? Droht ein Ende der westlichen Finanz- und Militärhilfen? Im Gespräch der CNN-Kriegsreporter Frederik Pleitgen.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Julie Kurz und die politische Korrespondentin der FAZ Helene Bubrowski.

Maischberger im Ersten und in der Mediathek

TV-Wiederholungen der Sendung "maischberger" von heute um 22.50 Uhr auch an zu diesem Zeitpunkt:

07.12.2023 | 03.20Uhr | DasErste

07.12.2023 | 20.15Uhr | tagesschau24

08.12.2023 | 00.45Uhr | 3SAT

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.