Popstar Madonna ist offenbar wieder daheim. Laut Medienberichten wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen.

Privater Krankenwagen bringt Madonna zu ihrem Haus in New York

Wegen einer schweren bakteriellen Infektion lag die Queen of Pop mehrere Tage auf der Intensivstation, wie der Manager der 64-Jährigen bekannt gab. Laut der amerikanischen Klatschseite "pagesix.com" sei die Popsängerin am Samstag bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Im Krankenhaus musste sie mindestens eine Nacht lang intubiert worden. Ihre Tochter Lourdes Leon sei der 64-Jährigen in den vergangenen Tagen nicht von der Seite gewichen, schreibt das Magazin weiter. Nähere Quellenangaben nannte es allerdings nicht.

Wie der Spiegel mit Bezug auf CNN und BBC berichtet, soll Madonna nun aus dem Krankenhaus entlassen worden sein. Ein privater Krankenwagen habe Madonna zu ihrem Haus in New York gebracht. Sie sei außer Gefahr, erklärte eine namentlich nicht genannte Quelle.

Alle Termine von Madonna liegen derzeit auf Eis

Madonna sei auf dem Weg der Besserung, gab ihr Manager Gux Oseary bekannt. Es werde eine vollständige Genesung erwartet. Doch wann sie wieder auftreten wird, ist ungewiss. Alle ihre Termine liegen bis auf Weiteres auf Eis.

Welttournee sollte Madonna auch nach Köln und Berlin führen

Dabei wollte die Popsängerin auf Welttournee gehen. Los gehen sollte es am 15. Juli in Vancouver, Kanada. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen. Auch Konzerte in Deutschland waren geplant. Am 15. und 16. November wollte Madonna in Köln und am 28. und 29. November in Berlin auftreten.

Madonna wird in den achtziger Jahren zum Megastar

In den 1980er Jahren stieg Madonna mit Hits wie Like a Virgin (1984), Material Girl (1985), La Isla Bonita (1987) und Like a Prayer (1989) zum Megastar auf. Neben sieben Grammys erhielt sie auch zwei Golden Globes. Außerdem schrieb sie einige Kinderbücher und wurde 2008 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Sie ist mit einem geschätzten Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar eine der reichsten Personen im Musikgeschäft.