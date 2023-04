Im neuen Tatort heute aus Dortmund ermitteln Faber, Pawlak und Herzog im Fall eines erstochenen Straßenbahnfahrers. Lohnt sich "Love is Pain" im Ersten? Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik.

Handlung: Darum geht es heute im Dortmund-Tatort "Love is Pain"

Als Peter Faber am frühen Morgen zu Jan Pawlak und Rosa Herzog stößt, ist das Team der Spurensicherung schon fast fertig mit der Arbeit. Der Straßenbahnfahrer Hamza Arkadaş wurde während seiner Nachtschicht niedergestochen. Zeugen gibt es keine, aber die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie Arkadaş von einem jungen Fahrgast attackiert wurde. Zwar zeigte der Täter vor der Flucht sein Gesicht offensiv in die Kamera, aber die Aufnahmen helfen zunächst kaum weiter. Polizeilich scheint er nicht bekannt zu sein, und Staatsanwalt Matuschek will mit den Bildern noch nicht an die Öffentlichkeit gehen.

Rosa Herzog, die in Fabers Abwesenheit die kommissarische Leitung der Mordkommission übernommen hat, holt sich Unterstützung von Polizeibeamtin Beate Gräske. Sie ist eine „Super- Recognizerin“ mit der besonderen Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen – viel besser als ihre Kolleg:innen und die Technik es schaffen. Mit Hilfe von Überwachungskameras macht sie sich auf die Spur des Täters. Doch die ist nicht einfach. Und was könnte das Motiv des Täters gewesen sein?

Warum heißt der neue Tatort" Love is Pain"?

"Faber ist zurück im Team, Rosa hat fürs erste die Leitung übernommen und Pawlak kämpft um das Sorgerecht seiner Tochter. Auch wenn es immer wieder Spannungen zwischen den dreien gibt, verbindet sie in diesem Fall eines: die Liebe", sagt ", sagt Rick Okon, der im Tatort Hauptkommissar Jan Pawlak spielt. "Auf eine Weise ist jeder für sich mit diesem Thema allein, aber auf der anderen werden sie dadurch näher zusammengebracht. Daher lässt sich der Titel des Films „Love is pain“ auf alle übertragen."

Was ist das Besondere an diesem Tatort heute?

Der neue "Tatort"-Krimi aus Dortmund nimmt sich weiter viel Zeit, um die Geschichten seiner Ermittlerfiguren fortzuschreiben. In dieser Folge geht es um Akzeptanz und Neuanfänge. Gerade Faber, der zuletzt noch lautstark seinen Schmerz über Bönischs Tod nach außen trug, wirkt diesmal zurückgenommen, fast unsicher. Nur gelegentlich blitzt der gewohnt sarkastische Humor auf.

Wer sind die Schauspieler im Dortmund-Tatort?

Peter Faber | Jörg Hartmann

Rosa Herzog | Stefanie Reinsperger

Jan Pawlak | Rick Okon

Dr. Greta Leitner | Sybille Schedwill

Mia | Jana Giesel

Mike Majewski | Nils Hohenhöfel

Beate Gräske | Sar* Adina Scheer

Sandra Heinrich | Silke Geertz

Tanja Zietmann | Johanna Polley

Susanne Bütow | Esther Zschieschow

Enise Sahintürk | Pinar Erincin

Melek Arkadaş | Aylin Öcal

Hamza Arkadaş | Mehmet Daloglu

Britta Tremmel | Angelika Bartsch

Staatsanwalt Matuschek | Moritz Führmann

Wie gut wird der Tatort heute? Das sagt die Kritik

Nach dem Falke-Tatort vergangene Woche lohnt sich auch heute wieder das Einschalten beim Sonntags-Krimi im ersten. Denn der neue Tatort ist nicht nur recht spannend, sondern auch ungewöhnlich erzählt. Hier Stimmen und Kritik:

"Obwohl der große Kummer der einzelnen Personen nachvollziehbar ist, wirkt die Story zwar ein wenig konstruiert. Nichtsdestotrotz ist der Krimi sehr spannend - vor allem einige Szenen in den nächtlichen Straßen Dortmunds." Stern

"Auch nach dem Abgang von Anna Schudt ist das Dortmunder „Tatort“-Team noch lange nicht am Ende. Das beweist die Folge „Love is Pain“." Morgenpost

"Beim neuen Dortmunder "Tatort" geht im Flackern der Kamerabilder, Träne unter dem Auge hin oder her, zwischenzeitlich schlicht der emotionale Fokus verloren." Spiegel

"Das Besondere an diesem "Tatort" ist nicht nur die ungewöhnliche Täterkonstellation, sondern auch, wie die Geschichte erzählt wird: durch Überwachungskameras." web.de

"Wer zu der Art der Zusehenden gehört, die sich oft fragen, was spielt das jetzt für eine Rolle, ob der verheiratet ist oder nicht, ob die ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat oder nicht, sollte am Sonntagabend besser ein anderes Programm wählen. Doch wer sich auf den Fall einlässt, wird überrascht." t-online

Wann kommt der neue Tatort im TV und in der Mediathek?

Der Tatort "Love is Pain" läuft am Sonntag, 23. April 2023, um 20.15 Uhr im Ersten und ist dann auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zu sehen. Im Anschluss kommt eine neue Folge der Talkshow Anne Will.