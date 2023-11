Am Samstag, 25. November 2023, geht eine Ära zu Ende: Thomas Gottschalk moderiert zum letzten Mal "Wetten, dass..?". Diese Gäste sind mit dabei.

Das Comeback von "Wetten, dass..?" mit Moderator Thomas Gottschalk geriet 2021 zum großen Revival. Fast 14 Millionen Menschen ließen sich in alte Fernsehzeiten zurückversetzen. Das ZDF entschied, 2022 und 2023 je eine Show-Zugabe zu produzieren.

Am Samstag, 25. November 2023, um 20:15 Uhr präsentiert Thomas Gottschalk nun zum letzten Mal die Sendung, mit der er zur Moderatorenlegende wurde. Mit ihm wurde "Wetten, dass..?" zur größten Unterhaltungsshow Europas. Internationale Superstars wie Tina Turner, Michael Jackson, Robbie Williams oder Jennifer Lopez nahmen auf Gottschalks Sofa Platz. Doch welche Stars sind in der letzten Show dabei?

Das letzte Mal "Wetten, dass.. ?" mit Thomas Gottschalk: Das sind die Gäste

Take That

Cher

Helene Fischer

Shirin David

Bastian Schweinsteiger

Ana Ivanović

Matthias Schweighöfer

Stefanie Stappenbeck

Jan Josef Liefers

10 Jahre "Atemlos durch die Nacht": Helene Fischer und Shirin David präsentieren erstmals Neuversion

Vor einigen Wochen enthüllte Thomas Gottschalk bereits in seinem Podcast, dass Helene Fischer in seiner letzten "Wetten, dass..?"-Show auftreten wird. Zusammen mit der Rapperin und "The Voice of Germany"-Jurorin Shirin David bringt die deutsche Schlagerkönigin eine neue Version von "Atemlos durch die Nacht" heraus. Bei "Wetten, dass..?" werden sie diese zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren.

Cher und Take That treten bei "Wetten,dass..?" auf

Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf Musik-Ikone Cher freuen. Mit "DJ Play A Christmas Song" bringt sie einen weihnachtlichen Dancefloor-Hit auf die Bühne. Einen Song aus ihrem brandneuen Album "This Life" wird auch die britisch Popband "Take That" präsentieren. Nach ihrem Auftritt nehmen Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald auch auf der berühmten Couch Platz. Im Frühjahr kommt die Kultband der 90er Jahre dann für drei Konzerte nach Deutschland.

Als Wettpaten und -patinnen sind außerdem die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers dabei, kündigt das ZDF an. Auch der ehemalige Fußballer Bastian Schweinsteiger und seine Ehefrau Ana Ivanović lassen es sich nicht nehmen, Thomas Gottschalk zu verabschieden.

Daneben warten wieder zahlreiche Wetten auf die Zuschauer. Die Außenwette findet dieses Mal in der Schweiz statt. Moderiert von Hazel Brugger geht es für Christian Zumbühl und seine sieben Teammitglieder steil bergauf. Im Saal werden Michelle Chevalier und Antonia Fleig versuchen, mit einer Gabelstapler-Wette die Energie voll aufzuladen. Bei Horst Freckmann dagegen stoßen Krährufe ganz und gar nicht auf taube Ohren.

"Wetten, dass..?" 2023: Das sind die Wetten

Anschließend geht es bei "Wetten, dass..?" tierisch weiter. So schlägt das Herz der Kleinen Münsterländer-Hündin Amie für Zahlen, und Frauchen Michaela Frank muss ziemlich gut Englisch können. Einfach nur Handstand, das wäre dem 14-jährigen Felix Mayr aus Österreich viel zu langweilig. Deshalb legt er noch eine Schippe drauf: Für seine Wette braucht es Kraft, Präzision und ein Skateboard. Für Julia Reichert aus München sind Wetten vor allem eines: gestreift. Und wenn sie nichts durcheinanderbringt, machen vergangene Wettkönige sie vielleicht zur neuen Wettkönigin.

Einen Einblick hinter die Kulissen gibt Social Media-Star Lena Mantler. Sie ist Backstage unterwegs und begleitet die Show digital live.

Thomas Gottschalk: So blickt er auf seine letzte "Wetten, dass..?"-Sendung

Und wie geht der Moderator selbst in seine letzte "Wetten, dass..?"-Sendung? "Dieses Mal bin ich entspannter denn je, denn rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr", sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Interview. Bedeutet das, dass sich die Zuschauer auf ein ungebremstes Gotsschalk-Gagfeuerwerk einstellen können. "Kann man nicht vorhersagen", so der 73-Jährige. "Ich feuere ja immer aus der Hüfte, aber inzwischen überlege ich schon mal, bevor ich etwas sage."

Thomas Gottschalk wurde 1950 in Bamberg geboren und gilt als einer der letzten Showmaster alter Schule. Unter seiner Moderation erreichte "Wetten, dass..?" 1987 bis 1992, 1994 bis 2011 sowie 2021 und 2022 ein riesiges Publikum. Seitdem ist Gottschalk in unterschiedlichen Formaten zu sehen. Dazu gehören "Das Supertalent", "50 Jahre ZDF-Hitparade" und "Denn sie wissen nicht, was passiert". Auch im Radio ist er präsent. Mit "Herbstblond" und "Herbstbunt" schrieb er zwei Autobiographien.