Bei Let's dance 2023 steht am Freitag das Finale an. Drei Promi-Kandidaten sind noch dabei und müssen sich in drei Durchgängen beweisen. Wer fliegt raus, wer gewinnt die Tanz-Show?

Let's dance, Show 12, steht am Freitag an - das große Finale. Nach mehr als drei Monaten Training und TV-Auftritten kämpfen drei Paare um den Sieg in der erfolgreichen Tanz-Show. Wer ist kurz vor dem Ende raus? Wer hat Let's dance 2023 gewonnen? Hier alle Infos vor und nach dem Finale.

Das sind die Einzeltänze im "Let's Dance"-Finale am Freitag, 19.5.

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Jurytanz: Rumba, "Bésame Mucho" (Cesaria Evora); Lieblingstanz: Tango, "Tanguera" (Sexteto Mayor); Final-Freestyle: Thema "Frozen"

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin: Jurytanz: Tango, "To Tango Tis Nefelis" (Haris Alexiou); Lieblingstanz: Langsamer Walzer, "Consequences" (Camila Cabello); Final-Freestyle: Thema "Alice in Wonderland"

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel: Jurytanz: Wiener Walzer, "If I Knew" (Bruno Mars); Lieblingstanz: Jive, "Reet Petite" (Jackie Wilson); Final-Freestyle: Thema "Barbie & Ken"

Im Finale müssen alle Promi-Kandidaten und ihre Profi-Partner also dreimal zeigen, was sie können. Neben dem Jurytanz performen sie außerdem ihren Lieblingstanz der Staffel. Für Gänsehautmomente sollen dann die Final-Freestyle Performances mit beeindruckenden Inszenierungen sorgen.

Wer ist raus im Let's dance-Finale? Wer sind die Gewinner?

Wer darf den Pokal mit nach Hause nehmen? Das steht am späten Abend fest, wenn die Jury mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González ihre Punkte vergeben und die RTL-Zuschauer über kostenpflichtige Nummern abgestimmt haben.

Wer war bei Let's dance 2023 schon zuvor ausgeschieden?

Die meisten prominenten Kandidatinnen und Kandidaten waren in den vergangenen Wochen bereits ausgeschieden, weil sie von Jury und RTL-Zuschauern zu wenig Punkte und Stimmen bekamen:

Timon Krause & Ekaterina Leonova verloren vergangene Woche das Rennen um den Platz im Finale.

Jens "Knossi" Knossalla und Isabel Edvardsson mussten „Let’s Dance“ in der Woche zuvor verlassen.

Sharon Battiste und Christian Polanc mussten in der Woche davor gehen.

Für Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov war Let's dance 2023 davor zu Ende.

Handball-Weltmeister Michael "Mimi" Kraus (39) und Sternekoch Ali Güngörmüş (46) schieden in der Show davor aus.

In der Sendung vor Karfreitag flog kein Teilnehmer raus.

Younes Zarou und Malika Dzumaev schafften es nicht weiter. Sie flogen raus bei Lets dance 2023.

Zuvor war Natalia Yegorova, Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko, bei "Let's Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung.

, bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung. In der Woche davor endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

Die GNTM-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter bekam in der ersten regulären Live-Show die wenigsten Punkte und war raus.

Im Let's dance-Halbfinale mussten Timon Krause & Ekaterina Leonova gehen. Christoph Hardt, imago

Wann und wie kann ich Let's dance im TV und als Stream im Internet sehen?

Die Let's dance Show 12 - das Finale - ist ab Freitag um 20.15 Uhr online im Stream bei RTL+ abrufbar. Gleichzeitig wird das Finale im Free-TV bei RTL zu sehen sein.