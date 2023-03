Let's dance 2023 geht am Freitag in die nächste Runde. Zwei Kandidaten sind schon raus, dafür ist ein Tänzer wieder mit dabei.

Let's dance 2023 geht in die nächste Liveshow. Am Freitag um 20.15 Uhr versuchen 12 Paare wieder, die Jury um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González von ihren Tanzkünsten zu überzeugen.

Let's dance 2023: Das sind die Tänze der Show am Freitag, 10.3.2023

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Tango, "Tanguera" (Sexteto Mayor)

Creative Content Creator Younes Zarou & Malika Dzumaev: Wiener Walzer, "Perfect" (Ed Sheeran)

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc: Samba, "Mad Love" (Sean Paul, David Guetta, Becky G)

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató: Slowfox, "La Vie En Rose" (Edith Piaf)

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov: Cha Cha Cha, "Flowers" (Miley Cyrus)

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft: Charleston, "9 to 5" (Dolly Parton)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel: Rumba, "Ese Momento" (Luis Enrique)

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson: Slowfox, "Love And Marriage" (Frank Sinatra)

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova: Charleston, "Happy" (C2C, Derek Martin)

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina: Langsamer Walzer, "Für Immer Und Dich" (Rio Reiser)

Singer/Songwriter & Botschafterin Natalia Yegorova & Andrzej Cibis: Tango, "A Evaristo Carriego" (Forever Tango)

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin: Slowfox, "Oops I Did It Again" (Britney Spears)

Profi-Tänzer Christian Polanc ist wieder fit

Nach seiner verletzungsbedingten Pause in der vergangenen Woche ist Profi-Tänzer Christian Polanc wieder fit und erneut auf dem "Let's Dance"-Parkett an der Seite von Schauspielerin Sharon Battiste zu sehen. Und genauso wie diese beiden sind auch die elf weiteren Paare, die weiterhin um den Titel "Dancing Star 2023" kämpfen, hoch motiviert, ihr Bestes zu geben. Wer überzeugt Jury und Publikum?

Let's dance 2023: Diese Kandidaten sind schon raus

Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen erneut die Performances der prominenten Tanzschülerinnen und Schüler. Am vergangenen Freitagabend endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend. Zuvor hatte es bereits Model und Germanys Next Topmodel-Gewinnerin Alex Mariah Peter getroffen. Die gebürtige Kölnerin, die 2021 als erste Trans-Frau das Format "Germany's Next Topmodel" gewonnen hatte, war in der ersten Liveshow die erste Prominente, die "Let's Dance" verlassen musste.