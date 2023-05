Bei Let's dance 2023 steht am Freitag das Halbfinale an. Vier Promi-Kandidaten sind noch dabei. Wer ist am Ende raus, wer kommt ins Finale? Hier alle Infos.

Let's dance, Show 11 steht am Freitag (12.05.23) an - Halbfinale der RTL-Tanzshow. Vier Tanzpaare sind noch im Rennen um den Titel "Dancing Star 2023" – und sie alle wollen den Einzug ins große Finale schaffen. Wer fliegt raus im Let's dance-Halbfinale? Welche Tänze gibt es? Hier alle Infos vor und nach der Sendung.

Das sind die Einzeltänze bei "Let's Dance" am Freitag, 12.5.

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Jive, "Good 4 U" (Olivia Rodrigo) Slowfox, "What Is Love" (Haddaway)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel: Paso Doble, "Paint It Black" (The Rolling Stones) Slowfox, "Beyond The Sea" (Bobby Darin)

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova: Quickstep, "Hey Good Lookin'" (Frank Williams) Paso Doble, "El Gato Montés" (Manuel Penella)

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin: Wiener Walzer, "Who’s Loving You" (Jennie Lena) Contemporary, "River" (Bishop Briggs)

In der 11. regulären Live-Show müssen sich die Paare also gleich dreifach beweisen: Neben zwei neuen Einzeltänzen steht "Impro Dance Even Noch More Extreme" auf dem Programm. Das bedeutet: Die Paare ziehen live in der Show ihren Tanz, ohne den dazugehörigen Song zu kennen. Nur wenige Sekunden haben sie für einen "Quick Change". Währenddessen hört nur der Profi die Musik und hat anschließend kurz Zeit, seinem Promi Anweisungen für den Tanz zu geben, den sie direkt im Anschluss aufs Parkett bringen müssen.

Wer ist raus im Let's dance-Halbfinale, wer ist im Finale?

Wer sich kurz vor dem Finale ins Aus tanzt, steht am späten Freitagabend fest.

Wann kommt Let's dance am Freitag im Free-TV?

RTL zeigt das Halbfinale ab 20.15 Uhr.

Wer war bei Let's dance 2023 bereits zuvor ausgeschieden?

Jens "Knossi" Knossalla und Isabel Edvardsson mussten „Let’s Dance“ vergangene Woche gehen.

Sharon Battiste und Christian Polanc mussten in der Woche zuvor gehen.

Für Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov war Let's dance 2023 davor zu ende.

Handball-Weltmeister Michael "Mimi" Kraus (39) und Sternekoch Ali Güngörmüş (46) schieden in der Show davor aus.

In der Sendung vor Karfreitag flog kein Teilnehmer raus.

Younes Zarou und Malika Dzumaev schafften es nicht. Sie sind raus bei Lets dance 2023.

Zuvor war Natalia Yegorova, Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko , bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung.

In der Woche davor endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

Die GNTM-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter bekam in der ersten regulären Live-Show die wenigsten Punkte und war raus.

Wann und wie kann ich Let's dance im TV und als Stream im Internet sehen?

Die Let's dance Show 11 - das Halbfinale - ist ab Freitag online im Stream bei RTL+ abrufbar. Die nächste Folge ist dann wieder live im Free-TV bei RTL zu sehen. Insgesamt gibt es zwälf reguläre Live-Shows, die von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderiert werden.