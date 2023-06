Die Badesaison ist im vollen Gange und leider wird immer wieder von tödlichen Badeunfällen am See oder Meer berichtet. Häufig werden die Ertrinkenden zu spät oder gar nicht gesehen. Daher sollte man beim Baden im Meer oder im See auf die Farbe der Bademode achten. Auffällige Farben und Muster könnten im Ernstfall Leben retten.

Laut Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich über 230.000 Menschen bei Badeunfällen. Auch im Allgäu kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. Am Montag ist in einem See in Thannhausen eine Frau bewusstlos im Wasser treibend gefunden worden. Für sie kam leider jede Hilfe zu spät.

Knallige Farben können Leben retten

Um von der Wasserwacht oder anderen Badegästen besser gesehen zu werden, sollte man auf möglichst bunte Farben bei der Bademode setzen. Laut Experten können dunkle, neutrale oder Stoffe mit bestimmten Mustern die Sichtbarkeit im Wasser beeinträchtigen. Neonfarben wie Pink, gelb oder grün sind dagegen unter Wasser am besten sichtbar. Auch Unifarben oder gemusterte Stoffe sind zu empfehlen, um im Meer oder im See aufzufallen.