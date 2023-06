Auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen ist ein 18-jähriger Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts gestorben. Er wurde am Sonntagabend vor über 20 Augenzeugen von der Drehplattform des Fahrgeschäfts "Break Dance" geschleudert, als er gerade Fahrchips von Kunden einsammelte.

Der 18-jährige Mitarbeiter des Fahrgeschäfts "Break Dance", ein Sohn einer Schaustellerfamilie, arbeitete am Sonntagabend auf der Kirmes in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wollte er die Fahrchips von Kunden der bekannten Attraktion "Break Dance" einsammeln, als das Fahrgeschäft anfuhr. Die Drehplattform beschleunigte. Der 18-Jährige wurde vom Drehteller geschleudert.

Mann kommt bei Unfall mit Fahrgeschäft auf Kirmes in Oberhausen ums Leben

Über 20 Augenzeugen mussten der dpa nach mitansehen, wie der junge Mann von der Plattform des Fahrgeschäfts katapultiert und schwer verletzt wurde. Wie die Stadt Oberhausen kurz drauf mitteilte, starb der Sohn einer Schaustellerfamilie noch vor Ort. Den Angaben zufolge erlitten 20 Augenzeugen des Vorfalls einen Schock.

Sterkrader Fronleichnamskirmes nach Unglück am Sonntag vorzeitig beendet

Nach dem Unglück wurde die Unfallstelle abgesperrt und ein Sichtschutz aufgestellt. In Abstimmung mit der Polizei und den Schaustellern wurde der Kirmesbetrieb am Sonntagabend vorzeitig beendet - "angesichts der Schwere des Unfalls und aus Mitgefühl gegenüber den Angehörigen des 18-jährigen Verunglückten", wie es von Seiten der Stadt hieß. Schon vor der Entscheidung seien Musik und "störende Beschallung" abgeschaltet worden. Der Ordnungsdezernent der Kirmes, Michael Jehn, der vor Ort einen kleinen Krisenstab einrichtete, bezog am Sonntag ebenfalls Stellung zu dem Unglück: "Unsere Gedanken sind bei der Familie des jungen Mannes, für den ein fröhlicher Kirmestag ein so unfassbar tragisches Ende genommen hat. Ihnen gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl. Mit dem Ziel einer geordneten Abreise unserer Besucherinnen und Besucher beenden wir die Kirmes heute mit der vorzeitigen Räumung des Geländes." Ob der Jahrmarkt am Montag, dem offiziell letzten Kirmestag, noch einmal geöffnet wird, war noch unklar.

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes hatte am 7. Juni begonnen, geht offiziell bis zum 12. Juni und ist nach Angaben der Stadt das größte und beliebteste Volksfest in Oberhausen. 2023 findet sie in der 192. Auflage statt.