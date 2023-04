Das DSDS-Finale 2023 ist vorbei, doch zwei der Juroren werden ganz sicher keine Freunde mehr. Per Zeitungsinterview rechnet Katja Krasavice mit Dieter Bohlen ab.

Dass Influencerin Katja Krasavice und Pop-Tital Dieter Bohlen nicht (mehr) unbedingt auf einer Wellenlänge sind, ist schon seit vielen Wochen klar. Nachdem Bohlen in den DSDS-Castings Kandidatin JiIl Lange beleidigt hatte, stellte sich Katja demonstrativ vor die junge Musikerin - und teilte auch öffentlich gegen Bohlen aus.

Im DSDS-FInale am Samstagabend bei RTL hielten sich beide Juroren zurück. Doch still blieb Katja Krasavice nicht lange. Im Interview mit der Bild am Sonntag lederte das Model noch einmal kräftig gegen Bohlen. „Er redet nur mit den Männern. Ich war lange höflich zu ihm. Dachte mir, komm, er ist ein älterer Mann, ist vielleicht müde. Bis ich irgendwann kapierte: Dieter respektiert Frauen nicht. Er ist einfach nur peinlich“, zitiert sie das Blatt.

Katja Krasavice: Dieter Bohlen respektiert Frauen nicht"

Und dann redete sich Katja offensichtlich so richtig in Rage. „Wir waren wie eine Familie. Bis mir klar wurde, Dieter ist ein Narzisst und hat keinerlei Empathie für andere Menschen. Ich polarisiere auch gern. Aber es gibt keinen Rassismus mehr. Es gibt keinen Sexismus mehr. Das ist nicht cool. Wir sind eine neue Generation Frauen. Ich schlug ihm vor, doch mal was anderes, Cooles auszuprobieren, anstatt sich immer wieder auf Kosten anderer zu profilieren. Damit konnte er nicht umgehen“, sagte sie dem Blatt.

Nächste DSDS-Staffel wohl ohne Katja Krasavice

DSDS wird auch 2024 fortgesetzt - obwohl es zunächst hieß, die Superstar-Suche sei mit der 20. Staffel beendet. Doch klar dürfte sein: Die Jury wird anders aussehen als dieses Jahr. "In der Konstellation mit Dieter kann ich nicht weitermachen“, betonte Katja Krasavice in dem Interview. Sie ist also raus bei Deutschland sucht den Superstar. Wen sich Bohlen stattdessen in die Jury holen wird, ist unklar.

Die Suche nach neuen Superstars jedenfalls ist schon angelaufen, die ersten Castings finden statt - mit einer Neuerung: Bei DSDS 2024 wird es keine Altersgrenze mehr für die Kandidatinnen und Kandidaten geben. Für die Juroren ohnehin nicht: Dieter Bohlen wird im Januar kommenden Jahres 70 Jahre alt.