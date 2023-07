Die Skandale um Präsidenten-Sohn Hunter Biden reißen nicht ab. Jetzt wurden erneut pikante Fotos des 53-Jährigen veröffentlicht.

Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, hat so einiges auf dem Kerbholz. Mit seiner jahrelangen Alkohol- und Drogensucht war er stets das Sorgenkind der Biden-Familie. In den vergangenen Jahren machte er unter anderem auch wegen Steuerhinterziehung, illegalen Waffenbesitz und Prostituierten Schlagzeilen.

Daily Mail veröffentlicht pikante Fotos von US-Präsidenten-Sohn Hunter Biden

Jetzt kommen neue hinzu: Die britische Boulevardzeitung Daily Mail veröffentlichte Fotos, die den 53-Jährigen mit einer Crack-Pfeife in der Hand am Steuer seines Autos zeigen, während er durch ein Wohnviertel in Arlington im Bundesstaat Virginia fährt. Die Fotos entstanden am 12. Juni 2018. Und ein paar Wochen später, am 1. August 2018, knipste er erneut, als er am Steuer saß. Dieses Mal zeigen die Fotos den Tacho seines Autos. Mit satten 276 km/h (172 Meilen pro Stunde) raste er damals über einen Highway in Richtung der Glücksspiel-Metropole Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Dabei liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in Nevada bei 120 km/h (75 Meilen pro Stunde). Der Präsidenten-Sohn hatte es wohl eilig zu einer Party mit Prostituierten zu kommen, die er auf sein Hotelzimmer zu einem Bad in seinem Whirlpool eingeladen hatte.

Die Fotos stammen wohl von Hunter Bidens Laptop, den er vor zwei Jahren in einem Reparatur-Laden abgegeben hatte. Ebenfalls darauf gespeichert waren Textnachrichten, die beweisen, dass sich Hunter Biden am 1. August 2018 mit Prostituierten verabredet hatte.

Skandale rund um Hunter Biden machen Präsident Joe Biden angreifbar

Die Skandale rund um das schwarze Schaf der Familie Biden sind für die Republikaner ein gefundenes Fressen und machen US-Präsident Joe Biden angreifbar. Schon im Wahlkampf 2020 hatte Donald Trump mit vermeintlichen Enthüllungen über Geschäftsaktivitäten von Hunter Biden in der Ukraine und China für Aufregung gesorgt. Einen Beigeschmack hatte das Ganze, weil Hunter Biden 2014 einen Posten im Verwaltungsrat des ukrainischen Gastunternehmens Burisma erhielt, während sein Vater Joe Biden als US-Vizepräsident federführend für die Ukraine-Politik der USA zuständig war.

Auch interessant für dich: Saftige Strafen bei Verstößen

Erster US-Bundesstaat verbietet Tiktok

US-Präsident Joe Biden hält trotz der Skandale zu seinem Sohn

Trotz der ganzen Skandale hielt US-Präsident Joe Biden stets zu seinem Sohn, der mittlerweile clean sein soll. Hunter Biden stammt aus Joe Bidens erster Ehe mit seiner College-Liebe Neilia Hunter. Hunter Biden überlebte 1972 zusammen mit seinem älterer Bruder Joseph Robinette III („Beau“) einen schweren Verkehrsunfall, bei dem seine Mutter Neilia und seine Schwester Naomi ums Leben kamen. 2015 starb Beau an einem Gehirntumor.