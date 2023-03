Bei "Hart aber Fair" am Montag im Ersten sprechen die Gäste heute über den großen Streiktag. Hier gibt's alle Infos zu Thema und Gäste bei Louis Klamroth.

Bei Hart aber fair am Montag, 27. März 2023 sprechen die Gäste mit Moderator Louis Klamroth über dieses Thema: "Der große Streiktag - gerecht oder Gefahr für die Wirtschaft?" Hier der Überblick über Gäste im Studio, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

Hart aber fair heute: Das sind die Gäste am 27.3.23

Gitta Connemann (CDU, Bundestagsabgeordnete; Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT)

(CDU, Bundestagsabgeordnete; Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT) Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin)

(ARD-Börsenexpertin) Marie-Christine Ostermann (Unternehmerin, Präsidiumsmitglied „Die Familienunternehmer“)

(Unternehmerin, Präsidiumsmitglied „Die Familienunternehmer“) Janine Wissler (Die Linke, Parteivorsitzende)

(Die Linke, Parteivorsitzende) Julia Riemer (Trambahnfahrerin und Betriebsrätin)

(Trambahnfahrerin und Betriebsrätin) Im Einzelgespräch: Frank Bräutigam (ARD-Rechtsexperte)

(ARD-Rechtsexperte) Im Einzelgespräch: Fabian Schmitz (Lieferando-Fahrer, Referent bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG)

Hart aber fair am Montag: Das ist das Thema heute am 27.3.23

Der große Streiktag - gerecht oder Gefahr für die Wirtschaft? Darum geht es heute bei "Hart aber fair" im Ersten.

Ein Warnstreik, um das ganze Land lahmzulegen: Haben die Gewerkschaften überzogen? Was planen sie als nächstes? Oder braucht es diesen Kampf für deutlich mehr Geld, weil die hohe Inflation bleibt und besonders diejenigen mit kleinem Einkommen trifft?

Menschen, die sich an der Diskussion beteiligen wollen, können das auf diesen Wegen tun:

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".