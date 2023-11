Bei Hart aber fair heute Abend (6.11.) im Ersten geht es zu sehr später Stunde um die Migrationskrise. Wer sind die Gäste bei Louis Klamroth? Hier der Überblick zur aktuellen Sendung.

Hart aber fair-Gäste heute am 6.11.

Dirk Wiese (SPD, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, MdB)

Thorsten Frei (CDU, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, MdB)

Jens Marco Scherf (B‘90/Grüne, Landrat von Miltenberg in Bayern)

Hadija Haruna-Oelker (Journalistin und Moderatorin)

Christian Stäblein (Bischof, Beauftragter der Evangelischen Kirche für Flüchtlingsfragen)

Das ist das Thema heute bei Hart aber fair im Ersten

Hart aber fair ist heute wieder auf Sendung, wegen der Sondersendungen zum 100. Geburtstag von Loriot aber erst sehr spät. Moderator Louis Klamroth und Gäste sprechen am 6.11. über die Migrationskrise in Deutschland. Wer ist mit im Studio? Wann läuft Hart aber fair im TV und in der Mediathek? Hier alle Infos zur Sendung am Montagabend.

"Kanzler im Abschiebemodus – hilft das den Kommunen wirklich?", lautet das Thema der Sendung. Der Bundeskanzler verspricht eine Wende beim Thema Migration: Wird jetzt wirklich bald im großen Stil abgeschoben? Reicht das, um die hohen Flüchtlingszahlen zu drücken? Müssen Flüchtlinge schneller in Arbeit, Sozialleistungen gekürzt, Europas Grenzen wehrhafter werden? Diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste diskutieren.

Wann kommt "Hart aber fair" im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute erst um 23.45 Uhr im Ersten. Die Sendung kann zeitgleich auch als Stream in der ARD-Mediathek angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer schon vor der Sendung kommentieren und Fragen stellen können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Klamroth ist mit seiner Sendung in einer Reihe mit anderen wichtigen TV-Talkerin wie Markus Lanz oder Anne Will. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". Privat ist Moderator Louis Klamroth mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert.