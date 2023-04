Bei Hart aber fair heute im Ersten geht es um das Thema Fleischkonsum. Sechs Gäste diskutieren darüber mit Moderator Louis Klamroth.

Das sind die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 17.4.

Cem Özdemir, B‘90/Grüne, Bundeslandwirtschaftsminister

Ralf Zacherl, TV-Koch

Albert Stegemann, CDU, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft, staatlich geprüfter Landwirtschaftsmeister

Gesa Langenberg, Landwirtin

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE)

Im Einzelgespräch: Ursula Sachs, Rentnerin

Hart aber fair am Montag: Das ist das Thema heute am 17.4.23

Hart aber fair kommt heute (Montag, 17.4.) wieder im Ersten. "Die Schnitzel-Frage im Supermarkt: billig, bio oder besser gar nicht?" lautet das Thema der Sendung. Hier kommt der Überblick über Gäste im Studio, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

"Die Schnitzel-Frage im Supermarkt: billig, bio oder besser gar nicht?" hat die Redaktion das Thema der Sendung überschrieben. Sorgt Bio-Fleisch nur für ein gutes Gewissen oder schmeckt es auch besser? Was kostet artgerechte Haltung? Wer kann sich so ein Fleisch trotz Inflation noch leisten? Und, Cem Özdemir: Müssen wir alle zu Vegetariern werden? Diese Fragen wollen Klamroth und Gäste besprechen.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Sendetermine und Sendezeit von "Hart aber fair" in den nächsten Tagen

Dienstag, 18.04.2023: 02:05 Uhr Das Erste; 20:15 Uhr tagesschau24

Mittwoch, 19.04.2023: 00:50 Uhr 3sat

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".