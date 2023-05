Hart aber fair heute im Ersten beschäftigt sich mit der Türkei-Wahl. Das sind die Gäste bei Moderator Louis Klamroth.

Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Außenpolitiker

Deniz Yücel, Deutsch-türkischer Journalist und Publizist, Korrespondent der Welt

Fritz Schramma, Kölner Oberbürgermeister a.D., setzte sich für den Bau der Ditib-Großmoschee in Köln ein

Nalan Sipar, Freie Journalistin und Reporterin u.a. für den WDR, betreibt einen Youtube-Kanal für die deutsch-türkische Community

Im Einzelgespräch: Cem Özdemir, B‘90/Grüne

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

beschäftigt sich(Montag, 15.5.) mit dieser Frage: "Am Tag nach der Türkeiwahl: Hat die Demokratie noch eine Chance?". Hier kommt der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei bleiben Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu unter 50 Prozent. Ende Mai kommt es damit zur Stichwahl. Aber: Wie fair kann eine Wahl im Reich von Erdogan wirklich sein? Was bewegt die türkischen Erdogan-Fans in Deutschland? Und wie wichtig ist für uns eine stabile Türkei, die den Pfad der Freiheit geht? Das sind die Fragen, die Louis Klamroth und Gäste heute diskutieren.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

