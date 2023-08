Bei Hart aber fair heute im Ersten sprechen Moderator und Gäste über die lahmende Wirtschaft in Deutschland und deren Gründe. Wer ist mit dabei? Hier alle Infos zur Sendung am Abend.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 21.8.23

Katharina Dröge (Grüne, Fraktionsvorsitzende)

Jens Spahn (CDU, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender)

Johannes Vogel (FDP, Stellvertretender Bundesvorsitzender, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion)

Christian Kullmann (Vorstandsvorsitzender EVONIK Industries AG)

Prof. Jens Südekum (Ökonom und Universitätsprofessor)

Caterina Künne (Bäckerei-Inhaberin)

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

heute (Montag, 21.8.) im Ersten beschäftigt sich in der zweiten Sendung nach der Sommerpause mit der Wirtschaftslage in Deutschland. Hier der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

"Die Wirtschaft lahmt: Wie wird Deutschland wieder spitze?", lautet das Thema der heutigen Sendung. Denn in vielen Ländern geht es gerade bergauf, aber Deutschlands Wirtschaft kriselt. Ist der Standort wirklich so schlecht, wie Wirtschaftsbosse und Experten sagen? Was hilft: Billigstrom für die Industrie? Steuern runter für Unternehmen? Oder etwas Geduld, weil das Land doch besser ist als sein Ruf? Diese Fragen wollen Moderator Louis Klamroth und seine Gäste besprechen.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". Privat ist Louis Klamroth mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert.