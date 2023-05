Bei Hart aber fair heute im Ersten sprechen die Gäste über die Verwandtschafts-Affäre in Robert Habecks Stab und deren Folgen. Wer ist mit dabei?

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 22.5.2023

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)

Christian Dürr (FDP, Fraktionsvorsitzender; Mitglied des Präsidiums)

Julia Klöckner (CDU, Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion)

Markus Feldenkirchen (Journalist, politischer Autor im Hauptstadtbüro des SPIEGEL)

Hermann-Josef Tenhagen (Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur des Verbraucher-Ratgebers "Finanztip")

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

Hier der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

"Grüner Filz bei Habeck: Ist die Energiewende in Gefahr?", lautet das Thema der heutigen Sendung: Habecks Staatsekretär stürzt über Filzvorwürfe, ist deshalb auch beim Minister angezählt? Gefährdet grüne Regulierungswut die Zustimmung zur Energiewende? Oder machen das eher die Parteien, die den Bürgern zurufen: Wählt uns, wir nehmen doch alle den Klimaschutz nicht so ernst? Diese Fragen wollen Louis klamroth und Gäste heute diskutieren.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren können, ist hier zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".