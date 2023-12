Überraschung bei Hart aber fair: Völlig unerwartet verkündete "Zuschauer-Anwältin" Brigitte Büscher am Montag ihr Aus in der Sendung. Ihre Verabschiedung durch Moderator Louis Klamroth empörte mehrere Zuschauer.

Brigitte Büscher ist raus bei "Hart aber fair". Nach mehr als 20 Jahren verkündete die "Zuschauer-Anwältin" der Sendung am Montagabend ihren Abschied. "Ich werde neue Wege gehen", sagte sie sichtlich ergriffen am Ende des Montags-Talks. Warum sie die Sendung verlässt, was sie nun macht, sagte sie nicht.

Brigitte Büscher war bereits unter Moderator Frank Plasberg diejenige, die die Zuschauer-Reaktionen auf die jeweilige Sendung sammelte und dann aus Gästebuch, Forum und Mails zitierte.

Moderator Louis Klamroth ging daraufhin zu ihr und drückte sie kurz. Einen Blumenstrauss, wie es in solchen Fällen üblich ist, bekam sie nicht - was einige TV-Zuschauer durchaus empörte. "Ihr erwartet hier Netiquette und speist Frau Büscher mit einer geheuchelten Umarmung ab – zum Fremdschämen!!", schrieb ein Zuschauer ins Online-Gästebuch der Sendung. "Wirklich beschämend minimalisitscher Abschied, Erstes + WDR + Hart aber Fair Team, Brigitte Büscher so sang und klanglos ziehen zu lassen. Kein Blümchen, nichts?", fragte eine andere. Eine Dritte meinte: "Warum konnte Frau Büscher nicht mit einer netten Geste, vielleicht Blumenstrauß, verabschiedet werden. Kennt keiner Knigge oder ist der Moderator mit den Rollschuhen durch die Kinderstube gefahren???" Und ein weiterer eintrag im Gästebuch lautete: "Ich bin entsetzt darüber, dass Frau Büscher nicht angemessen verabschiedet wurde. Wieso gab es keine Blumen,keinen Rückblick? Was stimmt bei Ihnen nicht?"

Brigitte Büscher war bei Hart aber fair - auch unter Moderator Louis Klamroth eine feste Größe der Sendung. "Neugierde ist meine Leidenschaft. Sie gehört zu den großen Faszinationen meines Berufes", schreibt Büscher selbst über sich. Das journalistische Handwerkszeug hatte die Journalistin auf der Henri-Nannen-Schule in Hamburg gelernt, seit 1995 arbeite sie beim WDR als freie Journalistin. "Und das Leben lehrt mich jeden Tag eine neue Lektion", so die verheiratete Mutter von zwei Töchtern auf der Webseite der Sendung.

Bei Hart aber fair am Montag ging es um das Krisenjahr 2023. "2023 – ein Jahr, das uns das Fürchten lehrt" war die Sendung überschrieben - die letzte, die vom früheren Moderator Frank Plasberg produziert wurde. Ab 2024 wird das Format von Louis Klamroth und der Firma Florida Entertainment produziert.