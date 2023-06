Ein Hai hat Strandbesuchern und Schwimmern an einem Badestrand bei Alicante einen gehörigen Schrecken eingejagt. Das ausgewachsene Tier war plötzlich zwischen den Badenden aufgetaucht.

Wie mehrere Medien berichten, ereignete sich der Zwischenfall an einem Strand der Costa Blanca in Alicante im Südosten Spaniens. Demnach habe sich das Tier zeitweise so nah am Strand aufgehalten, dass mehreren Menschen der Weg zurück ans sichere Ufer versperrt war. Eine Frau habe durch das Auftachen des Tieres eine Panikattacke erlitten, sie musste vom Rettungsdienst behandelt werden, berichtet beispielsweise n.tv. Ein Angriff des Tieres fand nicht statt.

Möglicherweise Blauhai an beliebter Urlauberküste bei Alicante

Um welche Haiart es sich genau gehandelt hat ist unklar. Möglicherweise war das Tier an dem Strand bei Alicante jedoch ein Blauhai, heißt es in verschiedenen Medien. Blauhaie gehören zu den häufigsten drei Hochseehaiarten und können weit über drei Meter lang werden. Die Tiere kommen weltweit in vielen Meeren vor - unter anderem im Mittelmeer. Während der Sommermonate besiedeln sie zudem auch die Nordsee. Alicante ist für viele deutschen ein beliebtes Urlaubsziel. Die Costa Blanca ist besonders für ihre kilometerlangen Sandstrände unter Badeurlaubern sehr bekannt.