H.P. Baxxter von der Band Scooter hat eine neue Liebe. Der 59-jährige Musiker hat seine Beziehung zu einer 37 Jahre jüngeren Frau bestätigt.

Bei seiner neuen Freundin handelt es sich um eine 22-jährige Studentin aus München. Das berichten mehrere Medien. Demnach war die junge Frau vor kurzem nach Hamburg gezogen. Dort soll es dann auch das erste mal gefunkt haben. Baxxter selbst bestätigte die Beziehung in der BILD: "Ja, wir sind zusammen - schon seit rund drei Monaten. Jetzt waren wir auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist.", so H.P. gegenüber dem Boulevardblatt.

H.P. Baxxter auf Ikarus-Festival

Der besagte Festival-Auftritt dürfte wohl sein Konzert auf dem Ikarus Festival in Memmingen gewesen sein. Dort war H.P. Baxxter mit seiner Band Scooter am Sonntag aufgetreten. Die besten Bilder, unter anderem vom Auftritt von Baxxter seht ihr in der Bildergalerie.