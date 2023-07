Axl Rose, Frontmann der Band Guns N' Roses, stürzt im Hyde Park in London beim Konzert des British Summer Time Festival auf der Bühne. Der Sänger schüttelt das schnell ab, auch wenn es nicht sein erster Sturz bei der aktuellen Welttournee war, die am Montag in Frankfurt halt machte.

Guns N' Roses-Sänger Axl Rose (61) ist bei einem Konzert auf der Bühne ausgerutscht und gestürzt. Die Band war im Zuge ihrer Welttournee am Freitag in London beim British Summer Time Festival im Hyde Park. Als Guns N' Roses ihr zweites Lied "Bad Obsession" spielten, machte Axl Rose, einen Schritt zurück zum Drum-Riser. Er stolperte und stürzte, kam aber sofort wieder hoch. Der Sänger verletzte sich bei dem Sturz nicht.

Video: Axl Rose stürzt bei Konzert in London auf der Bühne

Die Fans beziehungsweise die "Gunners" nehmen ihrem Idol das aber nicht übel. In den Kommentaren unter dem Video tauchen Texte auf wie: "I hope that he didn't hurt himself!" (Ich hoffe, dass er sich nicht verletzt hat!), "Sexiest save EVER!" (Die heißeste Rettungsaktion aller Zeiten!) oder "Still cool as f**k" (Immer noch verdammt cool). Die Band selbst bedankte sich bei den Fans für das Kontert und die Stimmung im Hyde Park:

Der komplette Song "Bad Obsession" beim Konzert in London am 30. Juni

Axl Rose stürzte schon in Glasgow fast beim Auftritt

Dabei stürzte der Guns N‘ Roses-Frontmann nicht zum ersten Mal bei der Welttournee, wie der "RollingStone" berichtet: Schon beim Glastonbury Festival in Glasgow vor ein paar Wochen fiel Axl Rose beim Song "Reckless Life" am Ende fast hin. Er konnte sich aber gerade nochmal retten:

Guns N‘ Roses am Montag, den 3. Juli, in Frankfurt

Schon vor dem Auftritt in Deutschland, Frankfurt, am Montag schickte die Band der Stadt am Main einen Gruß: Über Twitter und Instagram veröffentlichen Guns N‘ Roses ein kurzes animiertes Video, das speziell an Frankfurt gerichtet ist. Im Comic-Stil ist eine Frau zu sehen, die einen von Rosen umrankten Revolver in der einen Hand und ein Glas mit Apfelwein in der anderen Hand hält. auch ein Bembel, ein fpr Apfelwein typischer Steinkrug ist zu sehen:

Welttournee: Die Auftritte von Guns N‘ Roses im Juli