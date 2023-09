Der Tatort am Sonntag (3.9.) kommt aus Ludwigshafen. Im 78. Krimi mit Ulrike Folkerts als Lena Odenthal geht es um einen Goldschatz und einen vermissten Banker. Wie spannend wird das? Was ist das Besondere an diesem Tatort? Hier Vorschau und Kritiken.

Endlich wieder Tatort: Der erste Tatort nach der Sommerpause 2023 an diesem Sonntag (3.9.) kommt aus Ludwigshafen. Lena Odenthal, dienstälteste Tatort-Ermittlerin überhaupt, und Kollegin Johanna Stern ermitteln im Fall eines vermissten Bankers - und bekommen es mit einem mysteriösen Schatz zu tun. Was ist die Handlung? Wie spannend wird der neue Tatort? Hier Übersicht, Kritiken und Schauspieler im Überblick.

Handlung: Darum geht es im neuen Tatort "Gold" aus Ludwigshafen

Ein junger Filialleiter einer Bank verschwindet. Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern machen sich auf die Suche nach dem Mann, der privat eine Passion für mittelalterliche Ritterspiele hat. Die Spur führt in den beschaulichen Pfälzer Weinort Deidesheim und zu einem atemberaubenden Fund, der nicht nur Johanna Stern in den Bann zieht: Bei den Münzen, die im Kofferraum des Wagen des Vermissten gefunden werden, handelt es sich um kostbare Goldstücke, offenbar aus der Zeit der Nibelungen.

Was anfangs völlig unwahrscheinlich wirkt, wird zur Gewissheit. Albert Dürr, Direktor des Wormser Nibelungen-Museums (gespielt von Heino Ferch), bescheinigt, dass die Münzen zum Nibelungenschatz gehören könnten. Die beiden Ermittlerinnen werden zu Jägerinnen nach dem verlorenen Schatz, spätestens als eine zweite Leiche auftaucht, in deren Blut Spurensicherer Becker eine weitere Münze sicherstellt. Und auch mehrere Verdächtige gibt es.

Was ist das Besondere am Tatort "Gold"?

Der Tatort folgt in seiner Struktur Richard Wagners vier Opern von "Der Ring des Nibelungen". "Viele Figuren haben Bezüge zu den Figuren in den Opern. Ich wollte diesen Tatort voller Mystery-Elemente, Spannung und Ironie so inszenieren, dass die Zuseher:innen, die den Operzyklus nicht kennen oder lieben – ich denke, das ist die Mehrheit – einen spannenden und teilweise amüsanten Film sehen werden", sagt Regisseurin Esther Wenger. "Die Kommissarinnen, der Schatz, mindestens ein Verbrechen, die Nibelungen: Es gibt ganz klassische Ermittlung in dem Tatort, aber auch die angesprochene Ebene der Überhöhung der Sage und der Oper."

Wer sind die Schauspieler im neuen Tatort?

Lena Odenthal: Ulrike Folkerts

Johanna Stern: Lisa Bitter

Peter Becker: Peter Espeloer

Edith Keller: Annalena Schmidt

Dr. Albrecht Dürr: Heino Ferch

Susanne Bartholomae: Ulrike C. Tscharre

Hagen Reuschlin: Hendrik Heutmann

Hilde Wolter: Karin Hennemann

Marie Bernard: Marie Bonnet

Melania Wolter: Pheline Roggan

Helmuth Roth: Jo Jung

Rene Schalles: André Eisermann

Wird der neue Tatort "Gold" gut? Das sagt die Kritik

Die Kritiken zu diesem neuen Odenwald-Tatort sind eher mittelmäßig. Denn das Konzept überzeugt nicht alle.

"Tatort: Gold" schafft es auf originelle Weise, dem Mythos um den Schatz der Nibelungen neues kriminelles Leben einzuhauchen. Die Struktur des Krimis folgt den vier Teilen von Richard Wagners (1813-1883) Opernzyklus "Der Ring der Nibelungen"." Abendzeitung

"Zu viel Bayreuth, zu wenig Ludwigshafen. Zu viel Oper, zu wenig Krimi." SWR3

"Das Ergebnis ist überschaubar spannend und null überraschend, aber unterhaltsam. Alles ein wenig drüber natürlich, operettenhaft eben." RP Online

""Gold" ist ein Experiment, man muss sich darauf einlassen und auch einlassen wollen." Süddeutsche

"Dieser Bildungshuber-"Tatort" ist mehr Comic, als seine Schöpfer im Sinn gehabt mögen." Spiegel