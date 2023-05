Pop, Disco, Punk und HipHop. In der zwölften Woche von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" (4. Mai) wird’s musikalisch.

Die Models performen in Gruppen zu legendären Songs aus vergangenen Dekaden. Und bekommen natürlich passend zur Ära die passenden Outfits. Heidi Klum: "Fashion wird schon immer von Musik inspiriert. Ich freue mich beim heutigen Shooting auf den Vibe der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre – und natürlich auf meinen Gastjuror Thomas Hayo." Auch die Kandidatinnen sind voller Vorfreude. Katharine (20, Flensburg): "Ich habe von Anfang an gehofft, dass Thomas Hayo mit dabei ist und ich diesen Mann kennen lernen darf."

"Fashion und Musik gehören schon immer zusammen"

Die besondere Herausforderung für die Models bei diesem Shooting: Sie müssen als Gruppe posieren und gleichzeitig zu dem Song zu performen. Und dabei müssen trotz der vielen Bewegungen, starke Fotos entstehen. Thomas Hayo: "Fashion und Musik gehören schon immer zusammen. Wichtig bei dieser Performance ist es, dass sie Authentizität und Power hat, eine Energie und Bewegung drin ist und das Magie entsteht." Vivien (22, Koblenz): "Die heutige Aufgabe ist auf jeden Fall eine, die mir liegt. Sich fallenlassen und mit dem Lied zu viben – ich glaube, das ist etwas, was ich gut umsetzen kann." Wer kann beim Foto-Shooting den großen Hit landen? Und für wen wird es zum Sad-Song?

Power-Walk in den Looks von den Designern "The Blonds"

Beim Elimination Walk laufen die Models mit einer rockigen Attitude in den unkonventionellen Outfits des Designer-Duos „The Blonds“ über Asphalt. Doch der Boden ist an einigen Stellen uneben: Welche Kandidatin schafft es, sich den schwierigen Bodenbelag nicht anmerken zu lassen und kommt eine Runde weiter? Thomas Hayo unterstützt Heidi Klum bei der Entscheidung.