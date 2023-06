Es wird spannend bei GNTM 2023. Für die verbliebenen Kandidatinnen steht heute das wichtigste Foto-Shooting in dieser Staffel an. Und außerdem wird die Frage geklärt, wer ins Halbfinale einzieht.

Es ist das wichtigste Shooting ihres Lebens. Heute am Donnerstag werden die Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel für das Cover der deutschen "Harpers Bazaar" fotografiert. Nur die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel wird im Juli auf dem Cover des Modemagazins zu sehen sein. Da ist die Aufregung natürlich groß. "Dieses Shooting kann mein Leben verändern!", sagt Coco und Selma schwärmt: "Das ist für ein Model einfach die größte Ehre, mal auf dem Cover eines Magazins zu sein."

GNTM heute: Welche Kandidatin kann beim Wüsten-Shooting überzeugen?

Eine besondere Herausforderung bei diesem Shooting ist laut Heidi Klum dabei "zu posen, ohne dass es aussieht, als würde man posen". Als Gastjurorin ist dieses Mal auch die Chefredakteurin von "Harpers Bazaar", Kerstin Schneider und die will für das Cover vor allem selbstbewusste Frauen. Für das Titelbild posieren die Models dieses Mal in einer Wüstenlandschaft zwischen bunten Glasscheiben. Dabei tragen sie Kreationen von Stella McCartney, Miu Miu, Jason Wu und Valentino. Welche der acht verbliebenen Kandidatinnen dabei eine besonders gute Figur macht und Heidi und die Gastjurorin überzeugen kann, wird sich am Donnerstag zeigen.

Schriller Entscheidungstag bei Germany's Next Topmodel

Nach dem Shooting in der Wüste wird es am Entscheidungstag schrill. Die Models müssen in Las Vegas als Drag Queens verkleidet ihr Showtalent unter Beweis stellen. Dabei treten sie immer zu zweit live vor einem Publikum auf. Die Kandidatinnen müssen deshalb ihre Performance, Choreo, ihr Outfit und Lippen-Synchronistation unter einen Hut kriegen. Die Zuschauer erwarten immerhin eine perfekte Show. Und nur wer mit seinerm Auftritt begeistern kann ergattert einen der begehrten Plätze für das Halbfinale am 8. Juni.

Diese Models sind bei GNTM 2023 noch im Rennen: