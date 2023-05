Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren 2023 den Eurovision Song Contest. In welchem Sender? Um wie viel Uhr? So seht und hört ihr den ESC mit Böhmermann und Schulz live und kostenlos im Stream.

Es ist eine echte Premiere: Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren 2023 den Eurovision Song Contest. Der TV Entertainer und der Musiker, die seit vielen Jahren gemeinsam bei Spotify den Erfolgs-Podcast "Fest und flauschig" machen, werden dazu nach Liverpool reisen und direkt aus der Halle senden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum ESC mit Böhmermann und Schulz.

Wer zeigt den Eurovision Song Contest mit Jan Böhmermann und Schulz?

Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 wird von Jan Böhmermann und Olli Schulz für die ORF-Mediathek und den ORF-Jugendkulturradiosender FM4 kommentiert.

Wo gibt es den ESC 2023 mit Böhmermann und Schulz im TV und als kostenlosen Livestream?

Der Livestream des ESC mit Böhmermann und Schulz ist hier unter https://fm4.orf.at/ und bei Radio FM4 abrufbar.

Wann beginnt die ESC-Übertragung?

Die Sendung beginnt am 13. Mai ab 21 Uhr.

Warum senden Böhmermann und Schulz ausgerechnet für diesen Sender?

Dass Comedians den Eurovision Song Contest kommentieren, hat bei FM4 lange Tradition. Mehrere Jahre waren für den Jugendsender des ORF die Comedians Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Start. 2022 übernahmen Hannes Duscher und Roli Gratzer mit ihrer Show „Melodien aus Turin“ die Mikros. Und nun eben Böhmermann (42) und Schulz (49). "Ich habe ja schon oft mit FM4 zusammengearbeitet. Und FM4 ist ein Sender, der mir als Musiker immer wohlgesonnen war, oft meine Songs gespielt hat. Ich habe auf FM4-Festivals gespielt, wurde mit offenen Armen empfangen", erklärte Olli Schulz die Zusammenarbeit in einem Interview.

Auch interessant für dich: Liverpool

Eurovision Song Contest 2023 hat begonnen

Jan Böhmermann und Olli Schulz. dpa

Was ist bei der ESC-Übertragung von Jan Böhmermann und Olli Schulz zu erwarten?

"Man kann sich schon darauf einstellen, dass wir nicht nur anfangen, musikalisch zu sezieren, sondern auch oberflächlich sehr judgy sind", sagte Böhmermann im Interview mit FM4. "Wir haben ab und zu mal so Tage, wo wir sehr viel verurteilen, wo Olli mit seiner Singer-Songwriter-Attitude auch hoffnungsfrohe Bands einfach in Grund und Boden walzt. Da fühlt er sich hinterher immer schlecht. Aber im Eifer des Gefechts und vor lauter Adrenalin am ESC-Abend, am Final-Abend, glaub ich wird das sehr unterhaltsam, auch wenn da vielleicht Porzellan zerschlagen werden wird."

Wer tritt für Österreich beim ESC 2023 an?

Österreich tritt mit dem Frauenduo Teya & Salena ("Who the hell is Edgar?") im zweiten Halbfinale am 11. Mai an und muss sich erst noch fürs Finale qualifizieren. Deutschland ist als einer der großen Geldgeber fürs Finale gesetzt - ebenso wie Frankreich, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich und Vorjahressiegerin Ukraine.

Wer kommentiert im Ersten den Eurovision Song Contest?

Für den NDR und das Erste ist es wie seit vielen Jahren Peter Urban. Urban, der am 14. April 75 wurde, wird das in diesem Jahr auf eigenen Wunsch aber zum letzten Mal machen.

Sollte der ESC 2023 nicht in der Ukraine stattfinden?

Ja. Denn 2022 hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra mit dem Titel "Stefania" den ESC in Turin gewonnen.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine trägt aber diesmal Großbritannien als zweitplatziertes Land den ESC aus.

Dabei arbeitet die BBC mit der Ukraine zusammen.

Das sind Jan Böhmermann und Olli Schulz

Jan Böhmermann ist 42 Jahre alt. Der Satiriker und Comedian moderiert seit 2020 das „ZDF Magazin Royale“, eine Mischung aus Late-Night-Show und investigativem Magazin und polarisiert seit Jahren - ganz zur Freude seiner Fans. Bekannt wurde er unter anderem mit seinem „Schmähgedicht“ über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan , mit dem er beinahe eine Staatsaffäre auslöste.

Olli Schulz, 49 Jahre alt, ist ein Singer-Songwriter und Schauspieler und regelmäßig auf Tour unterwegs.