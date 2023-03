In der dritten Folge von "Der Bachelor" bekommt Lisa M. ihr erstes Einzeldate. Doch statt Euphorie fließen Tränen. Action ist dagegen beim zweiten Gruppendate der Woche angesagt. Und am Ende der Woche müssen zwei Frauen die Ladysvilla verlassen.

Noch 17 Frauen sind in der dritten Folge im Rennen um das Herz des Bachelors David Jackson. "Die Frauen haben meine volle Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass sie auch ihren ganzen Fokus auf diese Sache hier legen", sagt er zu Beginn der Woche.

Lisa M. bekommt das Einzeldate

In der dritten Folge werden die Kandidatinnen schon früh am Morgen aus dem Schlaf gerissen. Doch als klar ist, dass ein Einzeldate auf dem Plan steht, ist die Müdigkeit verflogen. "Manchmal ist es zu Hause am schönsten" lautet Davids Nachricht und lädt Lisa M. zu sich in die Villa ein. Doch von Euphorie keine Spur, stattdessen fließen Tränen. Die Laune ist erstmal im Keller. Während des Dates herrscht auch in der Ladysvilla nicht mehr nur eitel Sonnenschein. Leyla zieht Bilanz: "Man merkt, dass die Stimmung langsam kippt. Der Konkurrenzkampf beginnt."

Für das erste Gruppendate der Woche hat sich der Bachelor etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Fragebogen mit entweder-/oder-Fragen soll darüber entscheiden, wer mit auf das Date darf. Sowohl die drei Frauen mit den meisten als auch die drei Frauen mit den wenigsten Übereinstimmungen zu Davids Antworten werden eingeladen. Am Ende sind es Leyla, Giovanna, Lisa, Alyssa, Xenia und Henriette.

Für Rebecca, Yolanda, Maike, Angelina und Chiara gehts zum Canyoning

Dass der Bachelor auf Action steht, stellt er am nächsten Tag beim Canyoning mit Rebecca, Yolanda, Maike, Angelina und Chiara unter Beweis. Beim zweiten Gruppendate der Woche will er mehr über die Frauen herausfinden: Wer teilt seine Abenteuerlust? Und welche Frau kann sich in seiner Nähe fallen lassen und ihm ihr Vertrauen schenken?

In die Nacht der Rosen geht David schließlich mit jeder Menge neuer Erkenntnisse. Doch auch der Abend selbst birgt noch jede Menge Überraschungen mit sich. Am Ende müssen Maike und Manina ihre Koffer packen.

Bachelor 2023: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt und Lohr am Main

Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

Chiara (26), Journalistin aus München

Colleen (27), Psychologin und Influencerin aus Köln

Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München

Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg:

Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde

Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel

Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz)

Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau

Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg

Yolanda (26), Studentin aus Hamburg

Bachelor 2023: Diese Kandidatinnen sind raus

Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich

Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln

Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien

Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster

Maike (25), Studentin aus Lingen

Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln

Die neuen Folgen von "Der Bachelor" sind bereits vor der Ausstrahlung bei RTL+ zu sehen.