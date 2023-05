Eine Bärin versucht, ihre drei Kinder aus einem Kanal zu befreien. Es gelingt ihr nicht. Doch die Geschichte nimmt dennoch ein gutes Ende.

Im äußersten Nordwesten Griechenlands holten Tierschützer drei kleine Bären in einer dramatischen Rettungsaktion aus einem Bewässerungskanal. Ihre Mutter versuchte lange und sichtlich verzweifelt ihre drei Kleinen aus dem Kanal herauszuführen, wie auf einem Video zu sehen ist, das Jäger drehten.

Anschließend alarmierten die Jäger die griechische Bärenschutzorganisation Arcturos. Ihre Experten holten die kleinen Bären aus dem Kanal heraus. Die Bärin habe die Rettungsaktion aus der Ferne beobachtet, teilten die Tierschützer weiter mit.

Bärchen laufen unversehrt in den Wald

"Die Bärchen sind anschließend in den Wald gelaufen", sagte der Sprecher von Arcturos, Panos Stefanou, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Tierschützer wollten sicher sein, dass dies nicht wieder passiert und setzten Holzpaletten in den Kanal, auf die die Bären hochklettern können, falls dies wieder vorkommt, fügte er hinzu. Zudem beobachten sie die Region, um zu sehen wie die Bärin sich verhalten wird und ob die drei geretteten Bärenjungen weitere Hilfe brauchen, hieß es.

Nach der Rettungsaktion laufen die kleinen Bären mit ihrer Mutter in den Wald. Arcturos

Die Rettung fand am Donnerstag statt. Die Wildtier-Schutzorganisation veröffentlichte mehrere Videos und Fotos von der Aktion. Arcturos hat in den vergangenen Jahrzehnten Dutzenden Bären das Leben gerettet. Zurzeit leben insgesamt 20 unter dem Schutz der Organisation. Zwölf kleine Bären seien bereits wieder ausgewildert worden, sagte Stefanou.